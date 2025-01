A más de 110 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, sigue sin haber novedades sobre el niño correntino de 5 años.

A más de 110 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, sigue sin haber novedades sobre el niño correntino de 5 años. Mientras las autoridades buscan avanzar con el caso, Mónica Millapi, esposa de Daniel "Fierrito" Ramírez y una de las primeras detenidas por la causa, afirmó que la tía del menor, Laudelina Peña, hacía "cosas raras", ya que "la dejó sola y volvió sin avisarle".

Hay siete detenidos y procesados por la Justicia, todos vinculados a la familia del chico. Millapi, una de las imputadas por la sustracción y el ocultamiento del nene y la única con prisión domiciliaria, sostuvo que la desaparición de Loan hace más de seis meses en la localidad de Corrientes 9 de Julio "es complicada". “Dentro de lo que se puede estoy bien porque estoy con mis hijos; pero hasta que esta situación se aclare y se encuentre a Loan, mi familia va a seguir estando desarmada”, aseguró la mujer.

Su esposo, "Fierrito" Ramírez, también está preso por esta causa. Hay que recordar que el 4 de diciembre pasado, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, procesó con prisión preventiva a los acusados de la desaparición de Loan, ocurrida tras un almuerzo por los festejos del día de San Antonio el pasado 13 de junio. En la resolución, la magistrada centró las imputaciones contra los siete detenidos: Ramírez, Millapi, Laudelina Peña, Antonio Benítez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel.

En declaraciones al programa "El Giglico" de Radio Splendid, Millapi dijo que, junto a su esposo, no iban a concurrir al almuerzo organizado por la abuela de Loan, Catalina Peña, porque "era un día de semana", pero finalmente decidieron formar parte de la comida: "No teníamos pensado ir, pero a última hora decidimos ir. Fuimos los últimos en llegar. Estaban (Carlos) Pérez y (María Victoria) Caillava, (José) Peña y el hijo, Catalina, Laudelina y Camila", contó.

En cuanto a Benítez, tío de Loan, explicó que "solo salió a buscar naranjas" en compañía de su marido, "Fierrito" Ramírez. "Sale solo a buscar naranjas. Al rato sale mi marido para alcanzarlo. Laudelina me dice de ir para allá y salimos con Camila y los chicos. Yo veo que Laudelina habla con Loan, pero no escuché lo que le decía".

Millapi reafirmó su inocencia y la de su pareja y sostuvo que "nunca existió un pacto de silencio" para encubrir la desaparición del nene, y que ella "no tiene pruebas" ni "acusa a nadie".

La Justicia no le cree a ninguno de los detenidos. Y la hipótesis del caso dicta que los siete habrían cumplido roles específicos en la sustracción y ocultamiento del niño.

Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, ambos presos por la desaparición de Loan Peña.

Caso Loan: por qué la prima del nene pide hablar “solo con la jueza”

A comienzos de año, Camila Núñez, la prima de Loan Peña, declaró como testigo para esclarecer qué pasó con el nene. Ahora pide volver a hacerlo pero solo en presencia de la jueza, Cristina Pozzer Penzo.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que es un pedido difícil de conceder aunque “podría analizarse la posibilidad de que se convierta en testigo protegida”, ya que entienden que los datos que podría aportar van directamente contra miembros de su familia.

Según su declaración, vio “muchas cosas que no contó" porque tiene "mucho miedo” y aseguró que “el mayor miedo que tienen los padres de Loan es que les planten un cuerpo”. Esa afirmación, según Camila, la conoce porque habla seguido con María Noguera y José Peña, los padres del niño, de quienes manifestó que le "conmueve la convicción que tienen, están preparados para recibir cualquier noticia”.

Además, nombró a la tía del menor, Laudelina, como "la jefa" de la desaparición: “Yo tengo palabra, pero no tiene precio. Con el tío José hablo seguido y con la mamá de Loan, también”. Según sus palabras, existe una organización previa a la desaparición de Loan, encabezada por su tía. "No tiene alternativa, se acorraló a sí misma. Si no dice la verdad, terminará tras las rejas", expresó sobre ella.