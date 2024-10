Derrumbe en Villa Gesell: Kicillof sigue de cerca el accidente y puso el Gabinete a disposición

Un edificio de 10 pisos se derrumbó en Villa Gesell y hay una persona muerta mientras continúa la búsqueda de entre 10 y 12 personas entre los escombros. Desde el momento que se conoció la noticia, el gobernador Axel Kicillof “se comunicó con el intendente de la ciudad, Gustavo Barrera, y envió todos los equipos y personal de Defensa Civil al lugar”. Fuentes de gobernación aseguraron a El Destape que “está monitoreando el minuto a minuto con todos los funcionarios que están en la ciudad”.

El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, confirmó pasado el mediodía del martes que “la situación está controlada”, y que lo ocurrido “fue el colapso de la estructura de un edificio en particular”. Por lo tanto, “el siniestro no constituye peligro para los vecinos ni viviendas aledañas, dijo a Radio Provincia. El funcionario puntualizó que “se hizo una evacuación preventiva” de las inmediaciones y que “todo el dispositivo de emergencia de la provincia de Buenos Aires está activado”.

“El tiempo es fundamental en estos casos, por eso trabajamos con drones, perros de búsqueda y toda la tecnología para encontrar a las personas debajo de los escombros. No podemos meter máquinas pesadas, es un trabajo que hacen los especialistas”, detalló. Por tal motivo, resaltó que trabajan en la zona “bomberos, sistema de salud de la Provincia, Defensa Civil y el ministerio de Seguridad haciendo el apoyo logístico porque es un trabajo de alta complejidad. No recuerdo un caso similar de colapso de un edificio porque acá no hubo incendio ni movimiento sísmico”, concluyó.

Uno de los primeros funcionarios provinciales en llegar fue el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quién está trabajando en el lugar de los hechos desde las 3.30 de la madrugada. Alonso confirmó que “la fiscal ordenó la aprensión de cuatro personas y estamos expectantes a cómo avanza la testimonial”. Desde Seguridad confirmaron que se trata de “cuatro albañiles” que, “salieron corriendo cuando se derrumbó el edificio” por lo que la detención fue inminente. “Es preventivo”, indicaron.

En tanto, desde el municipio de Villa Gesell sostienen que la obra "no contaba con los permisos correspondientes" para llevar adelante refacciones. Las obras se estaban "realizando en forma clandestina, sin cumplir con la normativa municipal, ni contaba con la autorización", explicó la Municipalidad. "Dicha obra había sido paralizada por el municipio en agosto de este año", agregaron y remarcaron que "si bien no se puede hablar con exactitud sobre los detalles del derrumbe, sí se puede afirmar que en la parte colapsada (la parte trasera) se habría estado modificando la estructura en forma ilegal e irregular".

Sobre el estado de la obra, desde la Intendencia detallaron que "el pasado 20 de agosto de 2024 la Municipalidad a través de la Dirección de Edificios Privados y Espacios Públicos detecta y paraliza trabajos que se estaban realizando en el interior de la propiedad, sin contar con la debida autorización municipal".

El derrumbe se produjo sobre el Hotel Dubrovnik, ubicado en Avenida 1 al 250 de la ciudad balnearia. Durante la jornada de este martes, bomberos de distintas delegaciones se encuentran buscando de forma desesperada a entre siete y nueve personas que estarían atrapadas bajo los escombros. Hasta ahora se confirmó la muerte de una persona de "entre 80 y 89 años de edad", aunque su identidad no trascendió de momento. También se consiguió rescatar a una persona con vida.

A pedido de la fiscal, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich informó que “están movilizando dos equipos especializados de la Policía Federal Argentina hacia Villa Gesell para atender la emergencia del derrumbe de un edificio. El primer equipo incluye ingenieros estructurales, especialistas en rescate (USAR), personal de operaciones y sistema de comando de incidentes, HAZMAT y un binomio canino entrenado en estructuras colapsadas”. Y el segundo equipo “se desplaza en un minibus y una autobomba con 19 efectivos para brindar apoyo logístico y operativo. Ambos parten desde el Cuerpo Federal de Aviación en Isla de Marchi, equipados con maquinaria y recursos específicos para la operación”.