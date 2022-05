Operativos para controlar las condiciones de trabajadores de apps de delivery en Provincia

Las inspecciones comenzaron durante el 2020 cuando muchas empresas fueron sancionadas por no cumplir con la normativa laboral.

El Ministerio de Trabajo bonaerense realizó un importante operativo de inspección de manera simultánea en 24 municipios de la provincia de Buenos Aires para controlar la registración, condiciones laborales, de seguridad y salud de las y los trabajadores de plataformas digitales de delivery. El objetivo de dicha cartera es avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores.

Cabe resaltar que dichos trabajadores y dichas trabajadoras cumplen con todas las obligaciones de cualquier empleado en relación de dependencia pero la mayoría no está registrado ni cuenta con ningún tipo de protección en materia de Salud y Seguridad -por lo que, de esta manera, no pueden acceder a los diferentes beneficios previsionales-.

Inspectores e inspectoras del Ministerio de Trabajo realizaron diferentes relevamientos en zonas de concentración de locales gastronómicos y en centros de distribución de distintas empresas de los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, La Plata, La Matanza, Morón, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Campana, José C. Paz, San Miguel, Zárate, Pilar, Pinamar, Azul, Junín, Mar del Plata, Necochea, Tandil y Bahía Blanca.

La ministra de Trabajo de la provincia, Mara Ruiz Malec, manifestó: "Es una buena noticia que ahora exista una verdadera discusión sobre la situación muy precaria de estos trabajadores que salen a la calle sin una cobertura de nada y que algunos se pagan ellos mismos un seguro de accidentes personales porque si les pasa algo, nadie los cubre".

Sobre esto, remarcó: "El Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas apps que, a pesar de ser millonarias, les niegan los derechos más básicos". Mientras que añadió: "Ser registrado es un cambio sustancial en las condiciones laborales y de vida de cada uno porque no es lo mismo tener una obra social que no tenerla, saber que estás aportando a una caja para tu futura jubilación que no hacerlo".

Cabe destacar que dichas inspecciones del ministerio comenzaron en el año 2020 cuando se realizó un primer relevamiento de 172 trabajadores y trabajadoras, intimando a las diferentes empresas a presentar la documentación laboral de los mismos. Estas, en aquel momento, desconocieron la relación de dependencia y frente a esto, se las sancionó por incumplimientos a la normativa laboral. Dichas multas fueron ratificadas por la Justicia de La Plata, quien confirmó la dependencia.