Se cumplen 37 años de la entrega del Nunca Más a Raúl Alfonsín

El informe probó la existencia de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio puesto en práctica en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, y por ello fue el documento clave para el Juicio a las Juntas realizado en 1985.

El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), conocido como el Nunca Más, que recopiló denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, cumple 37 años desde que fue entregado al entonces presidente Raúl Alfonsín.

El informe probó la existencia de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio puesto en práctica en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, y por ello fue el documento clave para el Juicio a las Juntas realizado en 1985. El 20 de septiembre de 1984, la Comisión llevó ante Alfonsín el resultado del primer informe sobre delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura, que se extendió desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando asumió el gobierno radical.

La Conadep había sido creada por Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de haber asumido la Presidencia, para investigar "las gravísimas violaciones a los derechos humanos", recopilar "denuncias y pruebas" para remitirlas a la Justicia e intentar determinar "el destino de las personas desaparecidas".

Con 70 mil personas pidiendo justicia en la Plaza de Mayo, el escritor Ernesto Sabato -presidente de la Comisión- ingresó el 20 de septiembre de 1984 a la Casa Rosada para entregar el informe que se traduciría en un libro, con el título Nunca Más. En el informe se describió con detalles la instrumentación del terrorismo de Estado, que incluyó secuestros de adultos y niños, torturas, el entierro de cadáveres sin identificación en fosas comunes y la ubicación de 340 centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura.

Según el informe, "hasta la fecha de esta presentación, la Conadep estima en 8.960 el número de personas que continúan en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las denuncias recibidas por esta Comisión, compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos". "Esta cifra no puede considerarse definitiva toda vez que la Conadep ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados. Asimismo, no se descarta que pudiera estar incluida en la nómina elaborada alguna persona que no comunicó oportunamente el cese de su desaparición a los organismos pertinentes", decía el informe en sus conclusiones.

Posteriormente, la Secretaría de Derechos Humanos realizó una investigación que dio como resultado el aumento significativo de víctimas, que también queda confirmado con los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en el país tras las derogación de las leyes del perdón, tras asumir la presidencia Néstor Kirchner en mayo de 2003. En marzo de 2006, a treinta años del golpe de Estado, la Secretaría de Derechos Humanos y Eudeba publicaron la octava edición del Nunca Más, que incluye palabras preliminares de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nasción, y los Anexos con información corregida, ampliada y actualizada por el Archivo Nacional de la Memoria.

La Conadep se había reunido por primera vez el 22 de diciembre de 1983, en el segundo piso del Centro Cultural General San Martín, cuando comenzaron a recibir lo que se transformaría en una avalancha de denuncias. La comisión presidida por Sabato estuvo integrada por el jurista Ricardo Colombres, el cardiocirujano René Favaloro, el ingeniero Hilario Fernández Long, el pastor metodista Carlos Gattinoni, el científico Gregorio Klimovsky, el rabino norteamericano Marshall Meyer, el obispo Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú.

También tomaron parte en la tarea, Graciela Fernández Meijide, a cargo de la recepción de denuncias, y Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte, en representación de la Cámara de Diputados de la Nación. El equipo de trabajo que se abocó a la tarea se completó con los secretarios Daniel Salvador (documentación y procesamiento de datos); Raúl Aragón (procedimientos), Alberto Mansur (asuntos legales) y Leopoldo Silgueira (administrativo).