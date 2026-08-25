Debe 5 millones, tiene 4 hijos y pensó en suicidarse: “Lo único que pido es trabajo”

El caso de Natalia, una mujer de Aristóbulo del Valle, provincia de Misiones, expuso la realidad de millones de argentinos atravesados por las deudas. La mujer relató que pensó en quitarse la vida porque no puede pagar los servicios básico y hasta dejó una carta a sus hijos. “Ya no puedo pagar la luz ni el agua. Pensé en quitarme la vida, pero mis hijos me necesitan”, confesó.

En una entrevista en Crónica TV, Natalia contó que planeaba arrojarse desde el puente de Cuñapirú -de más de 80 metros de altura -pero vecinos y familiares lograron detenerla a tiempo. Explicó que todo comenzó con una deuda de un préstamo de 300.000 pesos para pagar boletas de luz y agua. “Ahora me están cobrando 5 millones. El interés sube cada mes”, denunció.

La mujer detalló que debió vender hasta la garrafa de gas y que cocina con agua de arroyo en un fuego improvisado. “No tenemos nada en la casa, mis hijos van a comer a lo de la madrina”, agregó. Natalia que contó que sus hijos realizan changas y hasta pescan anguilas para vender y comprar pan o harina. “Vivimos de lo que se pueda, pero no alcanza”, lamentó.

Natalia insistió en que su mayor pedido es trabajo. “Yo lo único que pido es trabajo para mi familia. Un día hay, al otro llueve, y semanas enteras no se consigue nada”, expresó.

El relato se cruza con las últimas declaraciones del presidente Javier Milei que había afirmado que la gente se endeudó para comprar televisores durante el Mundial de Estados Unidos 2026. “Yo no tengo tele. La deuda fue para pagar la luz”, le respondió. Y cerró: “Yo no quiero vivir así, no tengo nada en mi casa. Solo quiero trabajo”.

La crisis de salud mental

El endeudamiento familiar en Argentina se disparó en los últimos meses. Informes de CEOP Latam señalan que más del 60% de los hogares tiene deudas vinculadas a servicios básicos o créditos de consumo, no a bienes suntuarios.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que la quita de subsidios y el aumento de tarifas golpean especialmente a sectores vulnerables. Por ejemplo, en la provincia de Misiones, de donde es oriunda Natalia, el costo de la energía se multiplicó por cinco desde 2025.

En esta línea, la Dirección Nacional de Salud Mental en Argentina registró que el 40% de las llamadas a líneas de emergencia en 2025 estuvieron relacionadas con problemas financieros y deudas impagables.