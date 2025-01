Por qué las cucarachas vuelan: qué significado tiene.

Uno de los insectos más desagradables que trae el calor son las cucarachas, que si bien pueden aparecer en todas las estaciones del año, suelen salir más en verano. Muchos aseguran no tenerles miedo, pero todo cambia cuando despliegan sus alas y vuelan ¿por qué lo hacen y qué significa?

Por qué las cucarachas vuelan: qué significado tiene

Por qué las cucarachas vuelan: qué significado tiene.

El verdadero temor al enfrentarse a una cucaracha e intentar matarla llega cuando el insecto despliega sus alas y parece dirigirse directamente hacia nosotros, pero ¿realmente pueden volar? Si bien todas las cucarachas poseen dos alas, ninguna tiene la capacidad de volar sino que planean hasta cierto punto de manera “incontrolada”.

Su modo de planeo es en forma de “8″ y es por eso que a veces van directamente hacia la persona que tiene enfrente, aunque no significa que busquen atacar porque en realidad no cuentan con marcadores de vuelo en el cerebro como sí ocurre con otros animales emplumados como, por ejemplo, los pájaros. Así, no tienen el equilibrio ni los receptores táctiles que requieren para volar o elegir a donde dirigirse.

Por lo general, estos insectos extienden sus alas cuando están asustados y tratan de escapar “volando”. Así, hay que recordar que todas las cucarachas poseen estas dos alas, pero les es más fácil correr rápido para huir que volar y por eso no todas las usan.

¿Puede morderte una cucaracha?

Las cucarachas no pican como otros insectos, pero sí mastican con el objetivo de alimentarse o defenderse. Si la cucaracha se siente ansiosa puede morder a otro individuo, aunque esto es muy poco probable que lo utilice como un mecanismo de defensa hacia los seres humanos.

Estos insectos no tienen dientes en la boca, sino en el estómago. Las cucarachas utilizan las dos piezas horizontales que poseen para despiezar la comida, cavar, defenderse, transportar objetos y alimentar a sus crías. Un dato clave es que estos insectos son capaces de morder 50 veces más fuerte que su peso corporal, es decir, podrían morder más fuerte que un ser humano.

Si tu miedo es que pueda llegar a morderte una cucaracha, lo que hay que tener en cuenta es la limpieza de pies, pestañas o uñas, que son los lugares donde se acumula basura o restos naturales que suelen atraer a estos invertebrados, ya que además de alimentarse de almidón y azúcares, les gusta el material orgánico en descomposición.