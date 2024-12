No es de blanco: de qué color hay que vestirse en Año Nuevo para tener éxito en 2025.

Muchas personas se visten de blanco en Año Nuevo porque de acuerdo con esta creencia popular es el único color que atrae paz, prosperidad y éxito para el año que se avecina. Sin embargo, esto no es tan así y existen muchos otros colores que podés usar el 31 de diciembre a la noche para recibir el 2025 de la mejor manera posible.

Si no te gusta el blanco o no tenés algo de este color para ponerte, no te preocupes. Cada color atrae una cosa en específico, así que la mejor opción es que leas toda esta lista de colores y elijas tu ropa de la noche basándote en lo que tengas en casa y en lo que quieras atraer.

No es necesario que te compres ropa nueva, podés innovar pensando combinaciones nuevas de partes de arriba y partes de abajo. Además, no es fundamental que uses todo del mismo color. Basta con usar este color que elijas en tu remera, pollera, short, pantalón, vestido, o en algún accesorio o incluso maquillaje. Además, podés combinar diferentes colores para atraer todo lo que desees.

De qué color vestirse en Año Nuevo según lo que quiero atraer en 2025

Rojo

Si querés atraer amor, pasión o un nuevo romance a tu vida en este 2025, el rojo es para vos. Este color representa la fogosidad de los nuevos comienzos sentimentales. También funciona para atraer un año enérgico, con cambios bruscos y determinantes.

Verde

Si querés estabilidad, salud y paz, te conviene vestirte de color verde. Este color es ideal para personas que tuvieron un 2024 muy agitado y quieren un año más calmo, donde no hayan tantos cambios. El verde atrae la amornía, la tranquilidad y la seguridad.

Amarillo

El amarillo atrae el dinero, la prosperidad económica y lo material. Es ideal para quienes necesiten un año con mayor estabilidad económica. Funciona excelente para quienes buscan nuevas oportunidades laborales. Este color también representa la alegría y la energía, dos cosas que también atrae usarlo.

Azul, celeste o turquesa

La gama de los azules es otro color muy conveniente para usar este Año Nuevo. Estos tonos invitan a quien los usa a recibir el año con nuevos horizontes abiertos. El azul simboliza el futuro, las puertas que se están por abrir. Si buscás cambios, oportunidades laborales o crecimiento personal para tu 2025, estos colores son clave.

Naranja

Si querés un 2025 lleno de energías positivas, creatividad, entusiasmo y diversión, el naranja es un color ideal. Sirve para quienes quieren manifestar una vida social más enriquecedora, rodearse de personas que estimulen la creatividad y tener nuevas oportunidades para desarrollar proyectos artísticos.

Negro

El negro simboliza la elegancia, el poder y la sofisticación. Aunque el negro tenga mala reputación y muchos lo asocien con energías negativas, esto no es así. El negro es un color clásico para vestirse y usarlo en este Año Nuevo puede atraer todos tus deseos, al igual que el resto de los colores.

Violeta

El violeta simboliza el misticismo, el misterio, la curiosidad. Si estás aburrido con tu rutina, tu vida en general o querés atraer algo positivo que te movilice y te renueve, como un nuevo trabajo o una nueva persona en tu vida, este color es ideal. También puede ser lila o más bien un tono vino.