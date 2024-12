La poderosa oración a la Virgen de Guadalupe para tener protección y salud en 2025.

Existe una poderosa oración para la Virgen de Guadalupe que se puede hacer durante el mes de diciembre para pedir protección y salud en este 2025 que está por venir. El mes de diciembre es ideal para manifestar deseos y aspiraciones para el año siguiente. Por esta razón, los creyentes del catolicismo suelen pedirle a la Virgen de Guadalupe. Se aconseja que le reces todas las noches antes de irte a dormir, a partir de hoy hasta fin de año.

La Virgen de Guadalupe, de origen mexicano, es una de las figuras marianas más populares en el mundo católico, especialmente en México y América Latina. También es llamada Patrona de México y Emperatriz de América, debido a su profunda incidencia en la cultura católica. Hay muchas oraciones que se le pueden hacer, pero particularmente se le reza para pedir protección y salud.

Oraciones de la Virgen de Guadalupe

Para pedir protección

Santísima Virgen de Guadalupe, madre amorosa y protectora de todos tus hijos, hoy me pongo bajo tu manto sagrado. Te pido que me cubras con tu amor y me defiendas de todo mal, peligro y adversidad. Llena mi hogar, mi camino y mi vida de tu luz divina, y aleja de mí todo aquello que pueda dañarme. Sé mi escudo frente a las dificultades y mi guía en los momentos de incertidumbre.

Virgen bendita, en tus manos confío mi seguridad y la de los que amo. Protégenos siempre y enséñanos a caminar en paz y amor. Amén.

Para pedir salud

Amada Virgen de Guadalupe, madre de misericordia y consuelo, me presento ante ti con humildad para pedir tu intercesión.

Madre celestial, tú que conoces el dolor y el sufrimiento de tus hijos, te pido que me ayudes a recuperar la salud. Llena mi cuerpo de fortaleza, mi mente de serenidad y mi espíritu de esperanza. Si es la voluntad de tu Hijo, concédeme alivio en mis dolencias y dame la gracia de confiar plenamente en tu amor. Virgen bondadosa, también te ruego por la salud de mis seres queridos, para que juntos podamos vivir en plenitud y agradecimiento. Amén.

El origen de la Virgen de Guadalupe

Todos los 12 de diciembre se celebra el día de la Virgen de Guadalupe, ya que según el mito, la virgen se apareció por primera vez entre el 9 y 12 de diciembre de 1531 en el cerro del Tepeyac (actual Ciudad de México), a un indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Se dice que la primera aparición fue cuando Diego escuchó una voz desde la cima del cerro, y al subir, vio a una mujer que identificó como la Virgen María, quien le pidió que visitara al obispo de México para pedirle la construcción de un templo en su honor.

Juan Diego habló con el obispo, pero el hombre no le creyó y le pidió que probara lo que había visto. Juan Diego no pudo volver al cerro ya que su tío estaba enfermo, y cuando se lo contó a la virgen, ésta le dijo que ya lo había curado y que subiera hasta el cerro a recoger flores para darle una ofrenda. Al subir, Juan Diego encontró flores de castilla en pleno suelo árido.

Cuál es mi arcángel según mi fecha de nacimiento

Existe un arcángel protector de acuerdo con el día de la semana en que naciste (domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado), al cual le podés pedir protección. De acuerdo con esta creencia, cada persona tiene su propio arcángel, que está directamente relacionado con el día de nacimiento. En la tradición católica, estos espíritus celestiales son mensajeros divinos que guían a las personas a lo largo de su vida, brindándoles protección y cuidado.

1. Domingo: Arcángel Miguel

Personalidad

Las personas protegidas por este arcángel son fuertes, valientes y protectoras. Tienen un gran sentido de la justicia, son líderes naturales y luchan por los demás. Suelen inspirar confianza y son defensores de las causas justas.

Cómo pedirle protección

Prenderle una vela azul todos los domingos y decir: "Arcángel Miguel, protégeme con tu escudo de luz y fuerza, guíame en el camino de la verdad y aleja de mí toda negatividad".

2. Lunes: Arcángel Gabriel

Personalidad

Son personas comunicativas, empáticas y creativas. Tienen un don natural para guiar a los demás, expresarse con claridad y traer mensajes importantes. También suelen ser muy sensibles y espirituales.

Cómo pedirle protección

Prenderle una vela dorada todos los lunes y decir: "Arcángel Gabriel, ilumina mi mente y corazón con tu mensaje divino, protégeme y ayúdame a expresarme con claridad y amor".

3. Martes: Arcángel Chamuel

Personalidad

Son personas amorosas, bondadosas y compasivas. Son pacificadoras, buscan la armonía en las relaciones y tienen un don especial para reconciliar diferencias. Su energía inspira confianza y ternura.

Cómo pedirle protección

Prenderle una vela rosa todos los martes y decir: "Arcángel Chamuel, envuélveme en tu amor y armonía, protégeme y enséñame a vivir en paz con los demás y conmigo mismo".

4. Miércoles: Arcángel Rafael

Personalidad

Son personas sanadoras, generosas y protectoras del bienestar ajeno. Tienen una conexión especial con la naturaleza y las emociones humanas. Son sabias y siempre están dispuestas a ayudar.

Cómo pedirle protección

Prenderle una vela blanca todos los miércoles y decir: "Arcángel Rafael, cúbreme con tu luz sanadora, protégeme física, emocional y espiritualmente".

5. Jueves: Arcángel Zadquiel

Personalidad

Son personas comprensivas, tolerantes y reflexivas, transformadoras. Saben perdonar y ayudar a otros a liberarse de rencores. Suelen ser muy sabias y espiritualmente avanzadas.

Cómo pedirle protección

Prenderle una vela verde todos los jueves y decir: "Arcángel Zadquiel, líbrame de las cargas negativas, protégeme y ayúdame a perdonar y transformar lo que ya no me sirve".

6. Viernes: Arcángel Uriel

Personalidad

Son personas tranquilas, sabias y equilibradas. Son grandes consejeros, inspiradores y tienen un enfoque práctico para resolver problemas. También son generosas y orientadas al bienestar de los demás.

Cómo pedirle protección

Prenderle una vela naranja todos los viernes y decir: "Arcángel Uriel, derrama tu luz sobre mi vida, protégeme y guía mis pasos hacia la paz y la abundancia".

7. Sábado: Arcángel Jofiel

Personalidad

Son personas creativas, optimistas y sensibles a la belleza. Ven el lado bueno de las cosas, inspiran a otros con su visión positiva y tienen un gran amor por el arte y la naturaleza.

Cómo pedirle protección

Prenderle una vela violeta todos los sábados y decir: "Arcángel Jofiel, ilumina mi vida con tu belleza divina, protégeme y ayúdame a ver la bondad en todo".