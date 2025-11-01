Cuenta DNI y los descuentos que hay este sábado 1 y domingo 2 de noviembre 2025: beneficios en supermercados y ferias

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios.

Cuenta DNI es una de las herramientas de consumo más usadas en la provincia de Buenos Aires, con más de 8 millones de personas que la eligen para pagar y aprovechar los descuentos. Como en cada semana, el Banco Provincia vuelve a lanzar un paquete de beneficios que apuntan tanto al ahorro cotidiano como a fechas clave en el calendario, que pueden ser aprovechadas por los usuarios.

Las promociones de Cuenta DNI son un termómetro de bolsillo para medir el impacto de la inflación en la vida diaria, por lo que tener la posibilidad de aprovechar las posibilidades que brinda la billetera virtual es fundamental. Noviembre sumó rebajas especiales, además de descuentos en carnicerías, supermercados y comercios esenciales, en un mes realmente muy importante.

Los descuentos de Cuenta DNI para noviembre 2025

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

La billetera virtual del Banco Provincia.

Paso a paso, cómo descargar Cuenta DNI

Para aprovechar los descuentos que se ofrecen, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada en el celular. Una oportunidad para aprovechar al máximo de esta billetera digital. Para descargarla, seguí estos pasos: