Cuenta DNI: qué descuentos hay este sábado 16 de agosto 2025

Los beneficios de Cuenta DNI este sábado 16 de agosto.

Cuenta DNI ofrece distintos tipos de beneficios y descuentos para los bonaerenses. La billetera virtual del Banco Provincia permite una serie de oportunidades a la hora de comprar que permiten ahorrar dinero en un momento importante. Es que esta herramienta se consolidó como una de las billeteras más usadas de los argentinos, con más de 10 millones de usuarios activos y 168 mil comercios adheridos, con nuevos topes de reintegro y días extras de descuento.

En medio del contexto de crisis y con la encrucijada de hacer rendir los ingresos hasta fin de mes, el Banco Provincia redobló la apuesta para agosto de 2025: más tope de reintegro, cuotas sin interés y más días de promo para comprar alimentos esenciales. En este marco, continúan los descuentos en garrafas y universidades, así como para compras con descuentos en ChangoMás.

Qué descuentos hay este sábado 16 de agosto 2025 con Cuenta DNI

Qué descuentos da Cuenta DNI.

Descuentos en Universidades : Hay un 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Además, se brinda un tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Descuentos en garrafas : Hay un 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga . Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000). Esta posibilidad aplica para comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.

Descuentos en Changomás : Sin tope de reintegro y con devolución en el acto . El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial. El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Aplican exclusiones.

Tarjeteá con Cuenta DNI: 3 cuotas sin interés todos los días, en comercios adheridos. Adherí tus tarjetas de crédito y pagá, desde la app, mediante QR. Beneficio exclusivo para compras realizadas únicamente mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI, en los comercios adheridos. Se excluyen de la promoción los comercios del beneficio Alimentos y Carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Quiénes usan Cuenta DNI

Cuenta DNI creció como pocas herramientas digitales em los últimos cinco años, al contar con 6 millones de usuarios solo en el conurbano y casi tres millones en el interior bonaerense. De acuerdo a los datos oficiales, el 54% de sus usuarios son mujeres y casi 4 millones tienen entre 18 y 35 años. Los adolescentes de 13 a 17 años también la adoptaron: ya suman casi 410 mil. Lo que la posiciona como herramienta clave de los bonaerenses.