Cuenta DNI: qué descuentos hay este domingo 31 de agosto 2025

Cuenta DNI en la app del Banco Provincia.

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia de Buenos Aires y cuenta con las herramientas de ahorro más usadas por millones de argentinos. Con más de 10 millones de usuarios activos y 168 mil comercios adheridos, el programa refuerza su atractivo con nuevos topes de reintegro y días extra de descuentos, lo que la convierte en una de las posibilidades más interesantes a la hora de consumir.

En ese sentido, y en medio del contexto de crisis y con la encrucijada de hacer rendir los ingresos hasta fin de mes, el Banco Provincia redobló la apuesta para agosto de 2025: más tope de reintegro, cuotas sin interés y más días de promo para comprar alimentos esenciales. Este domingo 31 de agosto continúan los descuentos en garrafas y universidades, así como para compras con descuentos en ChangoMás.

Qué descuentos hay este domingo 31 de agosto 2025 con Cuenta DNI

El cartel de Cuenta DNI.

Descuentos en Universidades : hay un 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Además, se brinda un tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Descuentos en garrafas : hay un 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga . Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000). Esta posibilidad aplica para comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.

Descuentos en Changomás : sin tope de reintegro y con devolución en el acto . El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial. El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Aplican exclusiones.

Tarjeteá con Cuenta DNI: 3 cuotas sin interés todos los días, en comercios adheridos. Adherí tus tarjetas de crédito y pagá, desde la app, mediante QR. Beneficio exclusivo para compras realizadas únicamente mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI, en los comercios adheridos. Se excluyen de la promoción los comercios del beneficio Alimentos y Carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Otros beneficios de Cuenta DNI

Los beneficios aplican exclusivamente para pagos realizados con la aplicación de Cuenta DNI y con dinero en cuenta. No se consideran válidas las operaciones con QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Para acceder a los reintegros, el consumo debe realizarse dentro de los días y rubros indicados, y el reintegro se verá reflejado en la cuenta a los pocos días.