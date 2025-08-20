Cuenta DNI: qué descuento hay este miércoles 20 de agosto 2025

Este miércoles 20 de agosto, Cuenta DNI fortalece tu ahorro con un 25% en beneficios sólidos.

Para este miércoles 20 de agosto de 2025, Cuenta DNI impulsa tu poder de compra con un 25% de descuento en supermercados adheridos, con un tope de reintegro de $5.000 por persona. Esta promoción busca aliviar la tensión que genera la inflación sobre los bolsillos argentinos.

Este programa clave del Banco Provincia también ofrece para hoy otros beneficios contundentes en otros rubros: desde ferias y mercados hasta garrafas, pasando por cuotas sin interés, lo que consolida su rol como una de las herramientas financieras más activas del país.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este miércoles 20 de agosto

25% de ahorro en supermercados adheridos

Este miércoles 20 de agosto, quienes usan Cuenta DNI pueden aprovechar de un 25% de descuento en supermercados adheridos, con tope de reintegro de $5.000 por persona. El beneficio se puede aprovechar en una o ambas jornadas, acumulando según consumo.

Además, se mantiene el 10% de descuento en Carrefour y Carrefour Maxi para compras realizadas los miércoles, sin tope y con devolución al instante, acumulable con otras promociones activas.

Cuenta DNI.

Importantes descuentos en ferias, garrafas y universidades

Además del descuento en supermercados, la billetera digital del Banco Provincia habilita un 40% de ahorro todos los días en ferias y mercados bonaerenses, con un tope semanal de $6.000 por persona. El mismo porcentaje rige para la compra o recarga de garrafas y en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses.

Cuotas sin interés

Por si fuera poco, la aplicación del Banco Provincia permite hacer tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard adheridas, aplicable en comercios no alimenticios y esencial para distribuir tus gastos.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI de agosto 2025

Planificar compras grandes para el día del descuento: especialmente en supermercados y tiendas de cercanía.

Combinar con otras promos del comercio: algunos locales aceptan sumar sus propias rebajas.

Usar las tres cuotas sin interés para productos de mayor valor y así preservar liquidez.

Verificar comercios adheridos: no todos los supermercados ni librerías participan, por lo que conviene chequear en la web del Banco Provincia.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este miércoles, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.

¿Qué más se puede hacer con Cuenta DNI?