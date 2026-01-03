Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 3 y domingo 4 de diciembre 2025

Cuenta DNI es la biletera virtual del Banco Provincia y ofrece como cada semana los mejores beneficios y descuentos para los bonaerenses. Una herramienta que permite ahorrar algunos pesos en consumos de distintas áreas y le dan a los comerciantes también la posibilidad de ofrecer reintegros que les permiten mejorar sus ventas. Una rueda muy valiosa, que cada mes se renueva, por lo que hay que estar atento a las nuevas resoluciones.
Entre las novedades más destacadas para enero 2026, la promoción en comercios de barrio ahora incluye carnicerías, granjas y pescaderías, y eleva el tope semanal de reintegro a $5.000 por viernes. Esto permite al haber cinco viernes que el ahorro potencial mensual para este rubro ascienda a $25.000. Y en particular para los fin de semanas, como en este sábado 3 y domingo 4 de enero, hay una promoción especial para comercios gastronómicos, y compras en Full YPF.
Cómo es la promo especial en comercios de gastronomía con Cuenta DNI
- Los sábados y domingos, quienes utilicen Cuenta DNI en locales adheridos, entre los que se encuentran varias marcas reconocidas y balnearios, acceden a un 25% de ahorro con un tope de $8.000 por semana.
Todos los beneficios con Cuenta DNI para el sábado 3 y domingo 4 de enero
- Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.
- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
Qué reintegros se pueden aprovechar todos los días en supermercados
- Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Todos los supermercados adheridos se pueden consultar aquí. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.
- Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.
- Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.
- Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $40.000. Con devolución en el acto.
- Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.