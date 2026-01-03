Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 3 y domingo 4 de diciembre 2025

Los beneficios que brinda Cuenta DNI.

Cuenta DNI es la biletera virtual del Banco Provincia y ofrece como cada semana los mejores beneficios y descuentos para los bonaerenses. Una herramienta que permite ahorrar algunos pesos en consumos de distintas áreas y le dan a los comerciantes también la posibilidad de ofrecer reintegros que les permiten mejorar sus ventas. Una rueda muy valiosa, que cada mes se renueva, por lo que hay que estar atento a las nuevas resoluciones.

Entre las novedades más destacadas para enero 2026, la promoción en comercios de barrio ahora incluye carnicerías, granjas y pescaderías, y eleva el tope semanal de reintegro a $5.000 por viernes. Esto permite al haber cinco viernes que el ahorro potencial mensual para este rubro ascienda a $25.000. Y en particular para los fin de semanas, como en este sábado 3 y domingo 4 de enero, hay una promoción especial para comercios gastronómicos, y compras en Full YPF.

Cómo es la promo especial en comercios de gastronomía con Cuenta DNI

Los sábados y domingos, quienes utilicen Cuenta DNI en locales adheridos, entre los que se encuentran varias marcas reconocidas y balnearios, acceden a un 25% de ahorro con un tope de $8.000 por semana.

Todos los beneficios con Cuenta DNI para el sábado 3 y domingo 4 de enero

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Qué reintegros se pueden aprovechar todos los días en supermercados