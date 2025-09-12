Cuenta DNI: descuentos de hasta el 40% en mercado bonaerenses para el sábado 13 de septiembre 2025

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia y ofrece diferentes beneficios para los bonaerenses. Se trata de una gran posibilidad para reducir los costos que lleva la vida diaria y poder aprovechar algunos descuentos que pueden servir mucho para ahorrar un poco de dinero y llegar con más aire a fin de mes. De esta manera, se busca promover el consumo y brindar un poco de ayuda al bolsillo.

En ese sentido, el mes de septiembre 2025 llega con las ofertas recargadas por lo que puede ser una gran oportunidad para los usuarios de Cuenta DNI. Hay que considerar que se puede aprovechar de descuentos en garrafas, consumos en cafés, ferias y mercados bonaerenses y reintegros en Changomás, entre otras posibilidad que no hay que dejar pasar de ninguna manera.

Qué descuentos brinda Cuenta DNI este sábado 13 de septiembre

Tarjeteá con Cuenta DNI en comercios adheridos con 3 cuotas sin interés: adherí tus tarjetas de crédito y pagá, desde la app, mediante QR. Beneficio exclusivo para compras realizadas únicamente mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI, en los comercios adheridos. Se excluyen de la promoción los comercios del beneficio Alimentos y Carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Ahorrá en Changomás con 20% de descuento sin tope de reintegro y con devolución en el acto: el descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Aplican exclusiones.

40% de descuento en garrafas: aprovechá y ahorrá en la compra o recarga de tu garrafa. Tope de reintegro unificado: $12.000 por mes y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Beneficio exclusivo para compras realizadas a través de la funcionalidad ""Pago Clave DNI"" o QR de la app. El beneficio aplicará para ventas telefónicas en centros de distribución, o al momento de la entrega de la garrafa.

Tomate un café en el buffet con 40% de descuento: todo el mes, en comercios adheridos 40% de ahorro. Tope de reintegro unificado: $6.000 por semana y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Promoción válida para compras en comercios adheridos realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Aprovechá las Ferias y Mercados Bonaerenses con 40% de descuento con tope de reintegro unificado: $6.000 por semana y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Promoción válida para compras en puestos adheridos, realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Disfrutá de promociones exclusivas en tu localidad con tope de reintegro con 15% de descuento: hasta $7.000 por vigencia y por persona. Beneficio exclusivo para pagos realizados con la app, en los puestos adheridos. No aplica a pagos con Tarjeta de Crédito, ni Tarjeta de Débito, ni con QR de Mercado Pago u otras billeteras. No aplica a pagos con la función "Transferencia" o "Envío de dinero". El uso de este beneficio, no excluye el consumo de otros beneficios de Cuenta DNI. Promociones no acumulables. Buscá los puestos adheridos, con el material gráfico de la promoción.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?