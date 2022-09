Cromañón: presentan un proyecto para crear un espacio de memoria

La iniciativa fue elaborada por sobrevivientes y familiares de la masacre de Cromañón, ocurrida en 2004. Harán una presentación el jueves en la Cámara de Diputados.

Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para que el edificio donde funcionó el boliche sea declarado de "utilidad pública y sujeto a expropiación". La iniciativa, que ingresó ayer y cuenta con un amplio acompañamiento del arco político, prevé crear un "espacio dedicado a la memoria" sobre lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, cuando fallecieron 194 personas.

"Ante semejante masacre, por la cual fueron condenados tanto empresarios como funcionarios públicos por cohecho, es el Estado el cual debe garantizar las instancias reparatorias. Y entre dichas instancias, es indispensable que se garantice la Memoria Colectiva", dijeron las y los autores del proyecto. Más de una vez, quienes lo impulsan, se encontraron con trabas en la Legislatura porteña. Hasta ahora, nunca lograron que el bloque oficialista -que responde al Ejecutivo porteño- diera el espaldarazo necesario para avanzar en la expropiación y, por ende, en un paso más hacia la reparación de las miles de víctimas por lo ocurrido en la noche del 30 de diciembre de 2004.

Ese día, la capacidad de República de Cromañón, una bengala encendida, una media sombra inflamable y las puertas cerradas fueron una trampa mortal para 194 personas, en su mayoría jóvenes y adolescentes. Además, quedó un saldo de más de 1.500 heridas. El hecho ocurrió durante el mandato como jefe de Gobierno porteño de Aníbal Ibarra. El boliche era gerenciado por el reconocido empresario -ya fallecido- Omar Chabán, que permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado para el recital de la banda Callejeros. El humo tóxico fue aspirado por los miles de jóvenes que estaban dentro y que no pudieron salir a tiempo.

Las organizaciones convocantes apuestan ahora a que la iniciativa tenga curso en la Cámara baja. En esa línea, la Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia oficializarán la presentación del proyecto en una actividad el jueves a las 16 en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja, según informó la agencia Télam.

Las zapatillas en el santuario de Cromañón, en homenaje a las víctimas.

En diputados ingresó con las firmas de 20 diputados de diversas fuerzas políticas como el Frente de Todos; el interbloque de Juntos por el Cambio que conforman el PRO, la Coalición Cívica y la UCR; el Frente de Izquierda; Identidad Bonaerense y el Socialista, entre otros.

En el artículo primero, el proyecto plantea la declaración de "utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3, predio popularmente conocido como República Cromañón".

Indica que el lugar "será destinado a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos", en tanto que establece que "a tal fin, se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas".

"La edificación existente en el inmueble expropiado deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. Asimismo, se deberán garantizar las acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio", señala.

En cuanto a los fondos para concretar la expropiación, el texto fija que "el valor de los bienes a expropiar será fijado conforme las disposiciones de la ley 21.499, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación", al tiempo que autoriza "al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de la Administración Nacional del ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten para el cumplimiento de la ley".

El edificio es actualmente de la sociedad "Nueva Zarelux", cuyo dueño es Rafael Levy -el mismo propietario que al momento del incendio-, y fue restituido en octubre del 2018 por decisión del Tribunal Oral Criminal 24.

Con información de Télam