Cuánto saben los jóvenes de Cromañón, a 20 años de la tragedia.

El 30 de diciembre de 2004 la vida de cientos de jóvenes argentinos cambiaron para siempre. La tragedia de Cromañón marcó un antes y un después en una generación en la forma en que se viven los recitales, cómo se asiste a los boliches y la atención que se le presta a las medidas de seguridad y las habilitaciones. Pero aunque el trágico suceso sigue vigente en la memoria de quienes lo vivieron, ¿sigue siendo un tema para las generaciones de jóvenes actuales? ¿Cuánto saben de Cromañón y cuándo lo escucharon por primera vez?

El Destape salió a la calle para preguntarles a jóvenes, que no habían nacido cuando fue la tragedia o que tenían unos pocos años de vida, qué es lo primero que piensan cuando alguien les dice Cromañón, cómo aprendieron qué era y qué creen que hace falta para que más personas tomen conciencia de lo que sucedió. Las respuestas fueron diversas, pero en un balance todos llegaron a la misma conclusión: sepan o no previo a la entrevista qué pasó en la tragedia de Cromañón, todos coincidieron en la importancia de brindar información al respecto para que nunca más vuelva a suceder algo semejante.

"Es un hecho que cambió la historia de la cultura argentina", "Pienso en la negligencia a la hora de organizar y a la hora de planificar eventos que necesitan de seguridad. La negligencia y como esta espera de ‘las cosas van a funcionar, no va a pasar nada malo", "Creo que somos una generación más consciente de eso, salvo por lo que pasó este año con Niceto Club que se encendieron bengalas, somos una generación que esas cosas ya no las hace, pero sí que por ahí no lo tenemos tan presente", fueron algunos de los testimonios que recolectó El Destape entre jóvenes de 19 a 26 años.

La noche de la tragedia

La noche del 30 de diciembre de 2004 se produjo un incendio en República Cromañón, establecimiento ubicado en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, en el que murieron 194 personas y resultaron heridas 1432. El fuego se inició a las 22:50, cuando un espectador encendió una bengala durante un recital de la banda de rock Callejeros.

La bengala alcanzó el material inflamable del techo del local, que estaba construido con madera y telgopor. El fuego se propagó rápidamente por todo el lugar, atrapado a los asistentes en el interior. Las causas, según la investigación, fue una combinación de factores, entre ellos:

La instalación eléctrica precaria del local.

del local. La falta de salidas de emergencia .

. La presencia de material inflamable en el techo.

en el techo. El exceso de público en el local..

El incendio de Cromañón tuvo un impacto significativo en la legislación argentina. Se promulgaron nuevas leyes para mejorar la seguridad en los locales de espectáculos públicos, y se crearon organismos para la prevención de incendios y la protección de los derechos de los consumidores.