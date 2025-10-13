Docentes de todo el país paran este martes y preparan una protesta multitudinaria

Docentes de colegios primarios y secundarios y de universidades nacionales pararán y marcharán al Congreso este martes, contra el ajuste del gobierno de Javier Milei a la educación. La movilización fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y se plegaron algunos gremios universitarios, como la Conadu y la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El paro es nacional y, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la marcha será a las 10 al Congreso.

En un emotivo video que tuvo la melodía del Himno Nacional Argentino de fondo, Ctera pidió por una nueva ley de financiamiento educativo, que el Gobierno convoque a la Paritaria Nacional Docente y la restitución del Fonid, medida que debería incluir el "pago de las sumas adeudadas".

Además, los docentes secundarios pidieron que haya un "aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar". Asimismo, solicitaron "mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación" y que se defiendan "los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes".

La convocatoria de universitarios

En paralelo, también convocaron a marchar gremios que nuclean a trabajadores de universidades nacionales: hasta el momento, se confirmó la presencia en el Congreso de una columna de AGD-UBA y de una de la Conadu. Entre los principales reclamos, Conadu exigió la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que el Presidente puede promulgar, como muy tarde, el martes 21 de octubre.

"El 14/10 paramos con toda la docencia del país y de todos los niveles para luchar contra los salarios de hambre, pero también en defensa de las jubilaciones, así como la restitución del Fonid para el nivel preuniversitario", explicó AGD-UBA en un comunicado, y añadió: "AGD-UBA convoca a parar fuertemente el 14/10 junto al resto de la docencia del país, y a organizar las acciones que permitan poner en primer plano nuestras demandas. Además, proponemos que si al día posterior a la promulgación de la ley, el gobierno decide no aplicarla, paremos 24 horas en repudio. Algo que puede ocurrir en la semana del 20 de octubre".