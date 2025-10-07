Un viaje en remis que cobró 600 mil pesos y un pasajero embarrado: las declaraciones clave de Sotacuro y su sobrina por el triple femicidio

La investigación alrededor del crimen en Florencio Varela sigue avanzando y los testimonios de las personas que ya fueron detenidas por los femicidios de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi ayudan a armar el rompecabezas sobre lo ocurrido.

Dos de las personas implicadas en los crímenes, que ya fueron aprehendidas por las autoridades, son Florencia Ibañez y Victor Sotacuro, quienes entre sí son sobrina y tío. En sus declaraciones ante la Justicia negaron conocer a las víctimas y al resto de los detenidos.

El testimonio de Victor Sotacuro

Según Noticias Argentinas, Sotacuro declaró que “el día viernes 19, a las 19.30 hs, viene el Sr. David, que lo conozco como albañil, y él me contrata diciéndome que le haga un remis a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños, le dije que sí, que le sale $40.000 el viaje”.

"Pidió que lo busque a las 22.00 hs. del mismo día para volver a Capital Federal. Yo le dije que lo iba a buscar, pero que no demore porque trabajo haciendo remis en el boliche Xinoxio en Liniers”, continuó Sotacuro su relato.

“Me encuentro con mi amigo Diego y con la sobrina de mi señora Florencia Ibáñez, estaban tomando cerveza sobre Carabobo y Crespo en Flores. Ellos estaban tomando con el auto que yo les alquilé. Les digo si me acompañaban a ir a buscar a un pasajero y después me voy a tomar al evento”, contó el detenido y recordó que David le dio la ubicación en la tarde del viernes 19 de septiembre y que llegó allí con el GPS.

Después, Sotacuro dijo que le pidió a su sobrina y a Diego que lo acompañaran a buscar al “loco David”: “Trabajo por lo general con un auto Renault 19. El VW Fox lo tenía mi amigo Diego y Florencia porque ese día se los había alquilado”.

La noche de los crímenes

Sotacuro describió la vivienda de Florencio Varela a la que llegó: "Era chica, de un solo piso, creo que tiene un jardín en la entrada y tiene una reja”. “Lo llamé al Loco y le dije que ya estaba en la dirección que mandó y él me dijo que por ahí había un kiosco, que me pare ahí y espere”, contó.

Horas después "le consultó a David qué pasaba" y el hombre le dijo que se vaya "porque quería quedarse en la supuesta fiesta". “Ahí nos volvimos los tres. Manejé yo de vuelta porque Diego había tomado más de seis latas y yo menos. Florencia iba de acompañante”, relató Sotacuro.

Cuando ya había vuelto a su casa, David lo llamó, le pidió que lo vaya a buscar y que le lleve una campera: “Lo esperé en una estación de servicio y cuando lo veo venían todos mojados manchados de barro y yo pienso ‘se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana’".

Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sotacuro cobró $600 mil el viaje, no $40 mil. Después dijo que se fugó a Bolivia porque tenía miedo y sentenció: "Nunca estuve en la casa".

El testimonio de Florencia Ibañez

Por otra parte, la sobrina de Sotacuro confirmó que ella estuvo en el auto. “Yo fui a acompañar a mi tío Víctor Sotacuro e iba alguien más en el auto, Alex, no sé el apellido, es mi amante, tengo una relación con él”, contó Florencia.

“Estuve usando el auto desde la mañana. Mi tío me había pedido el auto como a las 21.00 hs del viernes 19 para ir a buscar un pasajero, un conocido de él y me dijo ‘vamos, acompañame’. Fuimos los tres, Alex manejaba, yo iba al lado y mi tío atrás. De ahí fuimos hasta Florencio Varela, no recuerdo dirección”, continuó su relato.

Para finalizar, Florencia reveló que al llegar a la dirección estuvieron tres horas esperando, hasta que el pasajero le escribió a Sotacuro diciendo que se vuelva: “Le dije que me vuelva a traer al bajo Flores, a mí y a Alex. Llegamos a eso de las 00:48 hs. Me dejó y mi tío se fue con el mismo auto”.