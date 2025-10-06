El fiscal del triple femicidio aseguró que el caso está "cerca del fin": los nuevos detalles de la causa 

Adrián Arribas, el fiscal a cargo de la investigación del crimen en Florencio Varela, aseguró que esta semana habrá novedades. Ante la prensa el fiscal contó que están analizando los perfiles de tres o cuatro personas más y que con ello, "llegarían a arrestar a todo el grupo implicado en los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez".

Arribas también confirmó que se levantó el secreto de sumario que tenía la causa y adelantó que el caso está por terminar: “La idea es ponerle el broche esta semana”. La investigación del triple crimen ya tiene nueve detenidos y, en estos días, podrían sumarse más.

En la puerta de la fiscalía, ante los móviles de canales de televisión presentes, Arribas respondió preguntas sobre el caso. Allí reveló que están detrás de cuatro personas más, pero que aún no hay pedidos de detención porque todavía no han sido individualizados.

Las palabras del fiscal Arribas sobre el triple femicidio

El fiscal aseguró que “estamos cerca del fin” de la investigación, pero que el móvil narco no está confirmado. El expediente quedará en manos de la Justicia ordinaria y no pasará al fuero federal, como pretendían algunos de los abogados que representan a las víctimas.

Los familiares de las víctimas asistirán a la Fiscalía para declarar como testigos. Ante la pregunta de uno de los periodistas, Arribas negó tener en la mira a alguno de los allegados a las chicas de La Matanza.

También reveló que hay cuatro vehículos secuestrados, que ya fueron peritados. Se trata de la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que llevaron a las chicas desde la rotonda de La Tablada hasta la casa de Florencio Varela; el Volkswagen Fox de Víctor Sotacuro; un Renault 19 y un Chevrolet Cruze.

Las claves del caso

Morena, Brenda y Lara desaparecieron el viernes 19 de septiembre. Ellas creían que iban a una fiesta en Flores, pero una banda narcocriminal las llevó a una casa en Florencio Varela, donde las torturaron y asesinaron. El miércoles 24 de septiembre por la madrugada encontraron sus cuerpos en una fosa del patio de la vivienda.

En un primer momento detuvieron a Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva, quienes ahora fueron trasladados al penal de Melchor Romero. Después detuvieron a Víctor Sotacuro Lázaro en el norte del país y a Ariel Giménez, que hasta el momento es el único imputado por encubrimiento.

Más tarde detuvieron a Florencia Ibáñez, la sobrina de Sotacuro Lázaro, por haber estado en el mismo auto con su tío la noche de los crímenes. Por último, Matías Ozorio, el número dos de Pequeño J, cayó en Perú y fue entregado a las autoridades argentinas. El líder de la banda también fue aprehendido, pero sigue en Lima a la espera de su extradición.