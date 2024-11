Buscaron cómo matar a Sofía Delgado y planearon su "sacrificio”: los chats entre los imputados que develan el horror

El femicidio de Sofía Delgado fue revelado por el fiscal Carlos Ortigoza quien acusó a Alejandro Bevilacqua, Eduardo Mordini y Brian Baumann por homicidio calificado por premeditación y por tratarse la víctima de una mujer mediando violencia de género. A su vez, también apuntó a Miranda Leguizamón y Natalia Palavecino por el encubrimiento agravado de los acusados del crimen. Esas acusaciones fueron avaladas por el juez de Primera Instancia, Eugenio Romanini quien dictó la prisión preventiva para los tres hombres y la libertad condicional para las dos mujeres por el plazo de 180 días.

En las imputaciones el fiscal reveló varios detalles de la investigación que sorprendieron a quienes participaban de la audiencia. Fuentes judiciales aseguraron que no se vio arrepentido a Bevilacqua, que estaba en la sala, y no se podía ver el rostro de Mordini, quien vio la acusación a través de videoconferencia. Las mismas fuentes aseguraron que los datos que explicó el fiscal “fueron suficientes para describir una situación horrorosa aunque seguramente hay más que se reservaron hasta que concluya la investigación”.

Según la acusación y las pocas pericias obtenidas hasta ahora, el femicidio de Sofía fue brutalmente planeado y la víctima fue captada por Bevilacqua “valiéndose de una relación sentimental preexistente” y tras un ardid, la joven fue trasladada al galpón de Mordini en la localidad de Puerto San Martín donde fue asesinada y preparado su cuerpo para ser descartado. Según la visión del Juez, “la dejaron en un lugar imposible de encontrar” en un zanjón cerca de la localidad de Ricardone.

Qué decían los chats de los detenidos

En la descripción de la investigación, el fiscal Ortigoza explicó a la justicia que se analizaron intercambios de mensajes entre los tres hombres, Bevilacqua, Mordini y Baumann, donde se entiende “la planificación de los tres” para llevar adelante el femicidio. En ese relato, contó que en el intercambio de chats hablan de Sofía y “se refieren a ella como la chica a la que nadie iba a reclamar porque no tenía madre”, lo que demuestra que conocían en detalle la vida de la joven y se valieron de eso.

Esa secuencia se podría explicar luego con los pedidos post audiencia. Se conoció que existía una restricción de acercamiento para la mamá de Sofía, aunque la mujer reclamó varias veces de forma pública por la investigación. Ese detalle, contado por los hermanos de Sofía, terminó con la aceptación del juez de que sean ellos los querellantes en la causa a través de dos abogados mientras Claudina, la mamá, y sus abogados no fueron aceptados en ese rol.

En el detalle de mensajes que relató el fiscal, se conoció también que los imputados hablan del crimen como “un sacrificio” y que buscaron videos pornográficos donde hay “imágenes de mujeres amordazadas y desnudas”. Según la acusación, los imputados intercambiaron links con accesos a esos videos, lo que deja en evidencia que “hay una premeditación entre Mordini y Bevilacqua y hay una participación de Baumann para descartar el cuerpo”, aseguró Ortigoza.

Parte de la prueba revelada por el fiscal está sustentada en la hipótesis de que Bevilacqua asesinó a Sofía por ira y no en medio de un ataque sexual. Esto se desprende de un intercambio de mensajes entre el principal acusado y Mordini, cuyo abogado asegura que no participó del homicidio y que le entregó los datos a la Policía de Investigaciones, incluso aquellos que permitieron encontrar el cuerpo de la joven. Sin embargo, la acusación consideró que no aportó toda la información ya que creen, por las pruebas obtenidas, que el cuerpo, en una bolsa y tapado con material aislante, estuvo alrededor de una semana en el galpón de Mordini hasta que junto a Baumann lo llevaron al zanjón cercano a Ricardone.

Tras el relato del fiscal, el juez Romanini convalidó las prisiones preventivas para los tres acusados del femicidio asegurando que “hubo una marcada premeditación para el crimen que quedó plasmada en el mensaje que dice ‘la agarramos y la sacrificamos’” y además fundamentó que “estuvieron viendo videos para atar a Sofía y deshacerse del cuerpo”. El magistrado consideró las pruebas aportadas como “categóricas” y destacó que fue “un hecho fríamente realizado contra una mujer jóven y vulnerable” a la que asesinaron y “ocultaron su cuerpo en un camino remoto y sin señalización para garantizar la impunidad”.

Después de la audiencia, el juez convalidó la prisión preventiva para Bevilacqua y Baumann en el lugar donde están detenidos y en el caso de Mordini, en un hospital psiquiátrico, ya que se encuentra con problemas psiquiátricos por abstinencia a las drogas. Ahora, el fiscal avanzará con la recolección de los datos complementarios y el análisis de pruebas, entre las que están el informe final de la autopsia y los resultados de las muestras levantadas en el galpón donde asesinaron y escondieron a Sofía hasta que descartaron el cuerpo. En palabras del fiscal Ortigoza, “es momento de avanzar con las pruebas y perfeccionar la teoría del caso”.