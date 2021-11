Crimen de Lucas González: la respuesta de la Justicia al pedido de la policía prófuga

Se trata de la oficial de la Policía de la Ciudad que se encuentra entre los efectivos acusados de encubrir el homicidio. Este domingo publicó un video en el que se declaraba inocente y pedía la eximición de prisión.

En el marco del crimen de Lucas González, el adolescente baleado por la Policía de la Ciudad el 17 de este mes en el barrio porteño de Barracas, el juez de la causa Martín Del Viso rechazó este lunes el pedido de eximición de prisión de la oficial de la Policía de la Ciudad prófuga, que se encuentra entre los efectivos acusados de encubrir el homicidio, informaron fuentes judiciales. En tanto, son indagados los otros cinco policías imputados.

Se trata de la oficial Lorena Miño, quien está prófuga desde anteayer cuando se ordenó su detención y no fue localizada en su domicilio, quien solicitó la eximición de prisión. En este marco, Roberto Castillo, abogado defensor de Miño, dijo a Télam que se comunicará con el magistrado para acordar en qué condiciones se presentará su defendida que, en un video difundido por el letrado, sostuvo que "no tuvo nada que ver" en el crimen de Lucas y que por culpa de tres policías "que hicieron todo mal" ella se encuentra vinculada a la causa.

En tanto, los cinco policías también acusados del encubrimiento eran indagados desde esta mañana en el marco de la causa, ellos son el comisario Juan Romero y el subcomisario Roberto Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; y el comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y la oficial Micaela Fariña, todos efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

Por el caso hay otros tres policías porteños presos e imputados del homicidio calificado de Lucas (17): el inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial José Nieva.

El video de la policía prófuga

Lorena Miño rompió el silencio a través de un video que publicó su abogado para desentenderse de la parte que le compete como testigo y encubridora del lamentable hecho. "Buenas tardes, mi nombre es Lorena, perteneciente a la Policía de la Ciudad, estoy en Barracas, en la (comisaría) 4D”, arrancó Lorena Miño en un video de unos tres minutos en el que se la ve sentada junto a su abogado, Roberto Castillo, para asegurar que no tuvo "nada que ver" en el asesinato del adolescente en manos de la fuerza de seguridad porteña.

“Lamento muchísimo la pérdida de Lucas, pero no tuve nada que ver”, aseguró sobre el asesinato por el que se encuentran detenidos hasta ahora ocho policías, tres por el homicidio y cinco por encubrimiento.

La policía explicó lo que, según ella, sucedió aquella mañana cuando fue notificada “de un enfrentamiento armado con la Brigada de Policía de la Ciudad en Iriarte y Vélez Sarsfield”. "Eran cuatro masculinos armados dándose a la fuga en una (Volkswagen) Suran azul, lo cual con mi compañera fuimos sobre (la calle) Alvarado en ayuda de mis compañeros y cuando llegamos a Alvarado y Perdriel ya estaba la Suran estacionada", relató.

"Los chicos ya estaban abajo (del vehículo), uno se da a la fuga y los compañeros decían 'le dispararon a mi amigo, no dijeron que eran policías, eran chorros'", recordó. “A partir del 17 de noviembre nada volvió a ser lo mismo. Se siente el odio de la gente... por tres personas que hicieron algo mal", se lamentó al tiempo que deslizó: "No todos son iguales, no todos hacemos lo mismo. No tengo nada que ver con lo que pasó”.

Crimen de Lucas González: piden la detención de 6 policías más por encubrimiento

Los fiscales de la causa por el crimen de Lucas González pidieron la detención de otros seis efectivos de la Policía de la Ciudad por encubrimiento del crimen. El joven de 17 años fue asesinado de un balazo por miembros de esta fuerza el último miércoles 17 de noviembre en Barracas.

El pedido de detención fue formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella y su colega Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante el juez de la causa, Martín Del Viso, quien hasta el viernes por la tarde no había resuelto si hace lugar o no a ese planteo. Inicialmente, los padres de Lucas y de los otros jóvenes habían pedido que se detuvieran a los otros policías presentes durante el crimen que terminó con la vida del futbolista de Barracas Central.