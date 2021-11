Dalbón, sobre el juez de la causa del crimen de Lucas González: "Parece una tortuga"

El abogado de la familia del joven asesinado y el ministro de Seguridad de la Ciudad hablaron sobre cómo avanza la causa. Dalbón pidió que se avance en la detención de los policías.

Después de que se confirmara el pedido de detención de los tres policías por el asesinato de Lucas González, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro y el abogado de la familia del joven asesinado, Gregorio Dalbón, tuvieron un encuentro y brindaron una conferencia de prensa para anunciar cómo sigue la causa.

Más temprano, Dalbón había comunicado en sus redes sociales que los fiscales habían pedido la detención de los tres oficiales acusados del crimen y notificó que se reuniría con el ministro nacional. "Pediré colaboración por los restos de Lucas y su entierro. Además pediré recompensa para dar con los policías", contó el letrado.

El abogado de la familia de Lucas González, Gregorio Dalbón, habló con la prensa sobre cómo sigue la causa. Marcó que son tres los policías acusados de la muerte del joven de 17 años en Barracas y apuntó contra el juez de la causa por no ordenar su detención.

“Parece una tortuga el juez que tiene la causa. No entiendo por qué no dispone la orden de detención", afirmó Dalbón y aclaró: “Acá no había delincuentes, por lo tanto no hay gatillo fácil”.

El ministro porteño Marcelo D'Alessandro, por su lado, expresó: “Quiero hacerle llegar mi más sentido pésame a la familia de Lucas, mi acompañamiento en este profundo dolor”. Además, contó que se puso en comunicación con Dalbón para hablar sobre la causa que interpela al pueblo argentino: "Me puse en comunicación con él y no lo dudó y vino de inmediato”. En este sentido, el funcionario indicó que "no pueden haber divisiones, tenemos que estar en la misma vereda”.

Pidieron la detención de 3 policías de la Ciudad

Los fiscales que investigan el crimen de Lucas González solicitaron la detención de los tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del operativo en el que fue asesinado el adolescente en el barrio de Barracas. El pedido fue firmado anoche por los fiscales Leonel Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y el fiscal Andrés Heim, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes se desempeñaban en la brigada de Sumarios e Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

Los tres policías acusados del crimen de Lucas González.

Los tres quedaron acusados del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.