El ENRE explicó cómo pedir el resarcimiento a Edenor por los cortes de luz

El organismo alertó que hay muchos usuarios que llevan más de 72 horas sin luz y recomendó hacer los reclamos correspondientes para que Edesur se haga cargo de la situación.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) recomendó a los usuarios que hayan tenido cortes de luz en las últimas semanas que hagan el reclamo correspondiente ya que la empresa EDESUR debe hacerse cargo por los incovenientes. Desde el organismo admitieron que, "en el último semestre, hubo devolución a usuarios por 2400 millones de pesos".

“Hay sanciones con resarcimiento directo al usuario. La empresa está obligada a que en tu factura te llegue un crédito por los cortes prolongados (más de 24 horas) efectuados, por eso es importante que hagan el reclamo”, explicó el interventor del ENRE, Walter Martello en diálogo con El Destape Sin Fin y admitió que “lo que nos importa es que los usuarios recuperen rápidamente el servicio": "Muchos de ellos llevan más de 72 hs sin el mismo”.

Los reclamos pueden hacerse ingresando a argentina.gob.ar/enre/gestion-de-reclamos/formularios-online/formulario-atencion-usuarios o llamando al 08003333000.

En la entrevista radial, Martello brindó detalles sobre el estado actual de los usuarios sin energía en el AMBA, y dijo "se supone que la baja de la demanda de energía a partir de temperaturas más templadas debería generar que las empresas puedan ir reparando todas y cada una de las líneas que salieron de servicios, sobre todo, las que tienen prioridad”

“Tenemos registrado que en los últimos 10 días la empresa de Edesur por los cortes acumulados no bajaron de los 70 mil usuarios. Esto amerita una sanción extraordinaria que fue prevista en el contrato que cuando se la incluyó era una situación imposible pero lamentablemente ocurrió no solo en 5, sino en 10 días”, detalló el interventor del ENRE.

Sobre las causa de la faltante de energía dijo que se debe a “la falta de inversión" ya que "cuando comparas las dos empresas, tuvieron las mismas condiciones climáticas, la misma tarifa". En este sentido, explicó que "eso lo que nosotros hemos denunciado a la justicia”.

“Por alguna causales, que después se conocerán en el escrito que quedó erradicado en el juzgado del juez Ercolini, podrían ameritar la configuración del delito de abandono de persona”, expresó Martello sobre los directores de Edesur y dijo que el fiscal y el juez evaluarán si corresponde esta figura delictiva u otra” . Agregó que “también incorporamos otras figuras como la administración fraudulenta y la de obstrucción de la prestación de servicios públicos. Esta última está tipificada en el código penal que también amerita que se determine”.

Sobre la evaluación del quite de la concesión en el Congreso explicó que “lo que vamos a hacer es elevar un informe técnico con todas las irregularidades que determinen incumplimiento contractuales y nos parece muy bueno que después de 30 años de concesión, la política se involucre en un debate que no es menos porque a la empresa que venga le quedan 60 años de concesión". "La política tiene que discutir el modelo de determinación de la distribución energética en el AMBA a partir de todo lo que ha ocurrido”, sostuvo Martello y dijo que "sería ideal que el Estado tenga participación”, no de accionista mayoritario pero sí de accionista importante, “dentro de la empresa”.