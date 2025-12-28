Baja tensión: cuáles son los primeros electrodomésticos que conviene desenchufar para evitar daños.

Cuando la tensión eléctrica baja de forma repentina, algo frecuente en días de calor extremo o alta demanda, muchos electrodomésticos quedan expuestos a fallas que no siempre se notan de inmediato. Aunque solemos asociar los cortes de luz con riesgos mayores, la baja tensión es igual o más peligrosa: los equipos intentan funcionar sin la energía necesaria y eso puede generar sobrecalentamientos y daños internos.

Por eso, ante señales como luces que titilan, aparatos que funcionan con menos potencia o ruidos inusuales, lo más recomendable es desenchufar ciertos electrodomésticos de manera preventiva. Desenchufar a tiempo puede marcar la diferencia entre un susto y una reparación costosa. La baja tensión no siempre quema los aparatos de inmediato, pero los daña de manera silenciosa. Identificar los electrodomésticos más vulnerables y actuar rápido es la mejor forma de protegerlos.

Uno a uno, los electrodomésticos que conviene desenchufar

1. Heladera y freezer

Aunque parezca contradictorio, la heladera es uno de los primeros equipos que conviene desenchufar. Con baja tensión, el motor trabaja forzado y puede recalentarse, acortando su vida útil o quemándose por completo. Si el corte no es total, es mejor desenchufarla y volver a conectarla cuando la tensión se normalice.

2. Aire acondicionado

El compresor del aire acondicionado es especialmente sensible a las variaciones eléctricas. Con baja tensión, puede intentar arrancar varias veces sin éxito, lo que genera un desgaste severo. Ante cualquier anomalía, lo más seguro es apagarlo y desenchufarlo.

3. Televisores y equipos electrónicos

Smart TV, computadoras, consolas y routers son muy vulnerables a las fluctuaciones de tensión. Aunque no se dañen de inmediato, los componentes internos pueden deteriorarse con cada episodio de baja tensión. Desenchufarlos evita daños acumulativos y pérdidas irreversibles.

4. Microondas y hornos eléctricos

Estos electrodomésticos consumen mucha energía y necesitan una tensión estable. Si funcionan con baja tensión, pueden fallar los circuitos internos o el magnetrón, una reparación que suele ser costosa.

5. Lavarropas y lavavajillas

Los equipos que combinan motores, bombas y placas electrónicas también sufren con la baja tensión. Un ciclo interrumpido o un arranque defectuoso puede afectar sensores y sistemas internos.

Qué hacer si la baja tensión es frecuente