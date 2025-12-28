EN VIVO
Baja tensión: cuáles son los primeros electrodomésticos que conviene desenchufar para evitar daños

Ante la baja tensión eléctrica, algunos electrodomésticos pueden dañarse sin que se note de inmediato. Conocer cuáles conviene desenchufar primero ayuda a prevenir fallas y reparaciones costosas.

28 de diciembre, 2025 | 19.24

Cuando la tensión eléctrica baja de forma repentina, algo frecuente en días de calor extremo o alta demanda, muchos electrodomésticos quedan expuestos a fallas que no siempre se notan de inmediato. Aunque solemos asociar los cortes de luz con riesgos mayores, la baja tensión es igual o más peligrosa: los equipos intentan funcionar sin la energía necesaria y eso puede generar sobrecalentamientos y daños internos.

Por eso, ante señales como luces que titilan, aparatos que funcionan con menos potencia o ruidos inusuales, lo más recomendable es desenchufar ciertos electrodomésticos de manera preventiva. Desenchufar a tiempo puede marcar la diferencia entre un susto y una reparación costosa. La baja tensión no siempre quema los aparatos de inmediato, pero los daña de manera silenciosa. Identificar los electrodomésticos más vulnerables y actuar rápido es la mejor forma de protegerlos.

Uno a uno, los electrodomésticos que conviene desenchufar

1. Heladera y freezer

Aunque parezca contradictorio, la heladera es uno de los primeros equipos que conviene desenchufar. Con baja tensión, el motor trabaja forzado y puede recalentarse, acortando su vida útil o quemándose por completo. Si el corte no es total, es mejor desenchufarla y volver a conectarla cuando la tensión se normalice.

2. Aire acondicionado

El compresor del aire acondicionado es especialmente sensible a las variaciones eléctricas. Con baja tensión, puede intentar arrancar varias veces sin éxito, lo que genera un desgaste severo. Ante cualquier anomalía, lo más seguro es apagarlo y desenchufarlo.

3. Televisores y equipos electrónicos

Smart TV, computadoras, consolas y routers son muy vulnerables a las fluctuaciones de tensión. Aunque no se dañen de inmediato, los componentes internos pueden deteriorarse con cada episodio de baja tensión. Desenchufarlos evita daños acumulativos y pérdidas irreversibles.

4. Microondas y hornos eléctricos

Estos electrodomésticos consumen mucha energía y necesitan una tensión estable. Si funcionan con baja tensión, pueden fallar los circuitos internos o el magnetrón, una reparación que suele ser costosa.

5. Lavarropas y lavavajillas

Los equipos que combinan motores, bombas y placas electrónicas también sufren con la baja tensión. Un ciclo interrumpido o un arranque defectuoso puede afectar sensores y sistemas internos.

Qué hacer si la baja tensión es frecuente

  • Desenchufar los equipos sensibles hasta que se normalice el servicio.

  • Evitar encender varios electrodomésticos al mismo tiempo.

  • Usar protectores de tensión o estabilizadores en los equipos más delicados (se pueden conseguir en ferreterías o casas de electricidad)

  • Esperar unos minutos antes de volver a enchufar todo cuando regrese la tensión normal.

