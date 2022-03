El calvario de Natalia Denegri que impulsa la ley sobre el derecho al olvido: "Fue una pesadilla"

La reconocida periodista impulsa su lucha para que Google elimine videos de su pasado. Hoy afirma que vivió bajo amenazas y que fue obligada a hacer un show mediático.

Hace años Natalia Denegri impulsa su lucha por el derecho el olvido. Su objetivo es que se desarticule su nombre y apellido de contenidos audiovisuales realizados a mediados de los '90, momento en el que saltó a la fama como consecuencia del "Caso Coppola". Hoy, admite que en ese entonces vivió bajo amenazas y extorsiones por parte de productores de televisión, policías y jueces.

"Estábamos literalmente secuestradas por los productores. Por presiones de los policías y de los productores de televisión. Si en esta época se hiciera ese show estarían todos presos", afirmó Denegri en una entrevista con Página 12.

La reconocida conductora y empresaria contó que a sus 19 años fue víctima de amenazas y tuvo que realizar actos contra su voluntad de manera pública, en su mayoría peleas que fueron televisadas y tuvieron altos picos de rating. "Tuve que salir convulsionada y amenazada, a hacer todo ese show mediático", admitió Denegri a Página 12.

También dijo que "el juez Hernán Bernasconi -junto a policías corruptos y dos chicas- " le "implantó droga" en su casa: "Me detuvo ilegalmente con 19 años cuando la mayoría de edad era a los 21, me amenazó para salir en los medios cuando me sacaron del calabozo para ir a los programas de televisión a hacer un show mediático".

Según contó la conductora, ella "fue usada" para ir a los programas de televisión: "Me hicieron decir y hacer todo un montón de cosas que no entendía, pero que fui presionada a decirlas".

Denegri está intentando desde hace tiempo que Google quite de su fórmula de búsqueda su nombre vinculado a los extractos audiovisuales de los programas en los que se la ve peleando con otras mujeres. Ella explica que su pedido no tiene que ver con que borren noticias de aquella época, sino que al buscar su nombre en el reconocido buscador no aparezcan estos videos "que promueven la violencia de género y digital".

"Me niego a que Google le diga al mundo que yo soy esos videos porque yo no soy eso: ese es el personaje que la corrupción de los noventa quiso hacer de mi”, explicó Denegri.

"Juro que daría todo para no volver a vivir aquellos años, porque fue una pesadilla de la que todavía no logro despertar", afirmó la reconocida periodista y admitió que decidió irse del país para continuar con su carrera profesional: "Quedé estigmatizada aquí en la Argentina. Nadie me daba una oportunidad. Todavía hoy tengo pesadillas".

La Justicia le dio la razón a De Negri en primera y en segunda instancia, pero Google apeló, por eso el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que convocó a la primera audiencia pública del año en la que el Supremo Tribunal tratará el "derecho al olvido" para el próximo el jueves.

Qué es el derecho al olvido

El concepto Derecho al olvido, que surgió en 1990, consiste en la facultad que tiene una persona de exigir a las empresas o a los motores de búsqueda de internet que eliminen o bloqueen un dato personal tras considerar que afecta sus derechos fundamentales, con el fin de proteger sus datos personales, el derecho a la privacidad y el derecho al honor.