Revelaron los motivos del apagón y hasta cuándo durará

Horas después de un apagón masivo que dejó a casi un millón de usuarios sin luz durante la madrugada del último día del año, Edesur dio detalles de qué provocó el corte del suministro en gran parte del AMBA en medio la ola de calor. La falla de una terminal eléctrica clave derivó en que cientos de miles de familias pasen la noche sin suministro eléctrico y con una sensación térmica de casi 40 grados.

En un comunicado que dio a conocer esta mañana, Edesur explicó cómo se originó el masivo apagón: una falla en la Subestación Bosques que también ocasionó problemas en otras terminales eléctricas. "A las 00.55 del miércoles 31 de diciembre se produjo una falla en la Subestación Bosques que afectó otras subestaciones de nuestra distribuidora, tanto en Capital Federal como en el sur del Conurbano Bonaerense", informó la compañía.

Inmediatamente al producirse la falla, hubo 1.085.000 usuarios que quedaron sin luz, según se detalló en el parte. "Personal técnico de la compañía acudió en forma inmediata a la zona", señaló Edesur.

Desde ese momento, la empresa realizó un operativo durante toda la madrugada para arreglar la falla en la Subestación Bosques y que los domicilios y comercios vuelvan a tener electricidad. "A las 4.26 restan 40000 clientes relacionados con el evento. El 96% de los clientes inicialmente afectados con suministro", informó Edesur.

En el mismo comunicado en el que explicó los motivos del problema, la empresa agradeció a sus empleados por sus tareas para reestablecer el servicio "en tiempo récord" a gran cantidad de los usuarios. "En poco más de 3 horas se realizaron las acciones necesarias para que 1 millón de clientes volvieran a tener servicio eléctrico. Las maniobras para devolver el suministro se realizaron en un contexto adverso, lo que puso de manifiesto la pericia del personal de la empresa para este tipo de situaciones", planteó la empresa.

Cuántas familias siguieron sin luz

Pasado el mediodía, los usuarios sin suministro de luz eran 10.336, según la información oficial publicada en el sitio web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). "Montamos un operativo especial para atender las fallas relacionadas con la alta demanda por la ola de calor, que afecta nuestra zona de concesión en la previa de Año Nuevo", publicó Edesur en sus redes sociales.

Durante la mañana, el corte llegó a afectar la energía de eléctrica de 19.563 usuarios. "Cuadrillas, equipos técnicos y personal de atención al cliente trabajarán hoy y mañana para garantizar el normal suministro", señaló Edesur.