Corrientes: influencer denunció que sufrió violencia obstétrica y desató una ola de casos con la misma médica

La influencer Bárbara Harvey contó que su hijo sufrió daños neurológicos a causa de la negligencia médica y recibió cientos de mensajes acusando a la misma ginecóloga.

Una joven influencer de Corrientes denunció la violencia obstétrica que sufrió en el parto de su hijo por la mala praxis de la ginecóloga obstetra. El caso de Bárbara Harvey, la mujer denunciante, tomó relevancia gracias a un descargo que hizo en sus redes sociales (@barbi_harvey) y recibió cientos de mensajes mujeres que vivieron situaciones similares con la misma médica.

Harvey acusó a la Dra. María Lina Romero Botello, quien estuvo a cargo del nacimiento de su hijo Joaquín, que nació con hipoxia perinatal (falta de oxigeno en el nacimiento) lo que le provocó múltiples problemas físicos. Según las palabras de la influencer, su bebé sufrió daño neurológico a causa de la negligencia médica.

"Me dejó sola en la sala de partos. Me tuve que subir sola a la camilla con las tijeras sujetando el cordón umbilical. Me dijo: 'Si no sale, en la próxima te ayudo (tardó como 10 pujos más en salir). No intervino de ninguna manera para acelerar el expulsivo. Me hizo sentir culpable y no supo darme explicaciones de lo sucedido", contó Harvey a través de una serie de historias de Instagram.

"Joaquín tenía ocho días de vida cuando la obstetra nos citó para charlar afuera de su casa. Me escribió por WhatsApp, quería hablar conmigo. Decidimos ir pensando que nos pediría disculpas, que reconocería su error, que nos daría explicaciones. Nada más lejano a eso", expuso la joven y repitió las palabras que dijo la médica: "Ustedes dijeron que lo aceptarían como sea, ¿o no? Entonces véanle la cara a la muerte. ¿Y si se muere? Denle la cara, sin miedo".

Harvey reconoció que conocía otras historias con la misma ginecóloga, por lo que decidió hacer pública su situación para que nadie más pase por lo mismo: "Vivimos un trauma, estuvimos en shock. Yo estuve puerpera y vulnerable y hoy esta es la manera que encuentro de defenderlo".

"Aquí la víctima fue mi hijo que no pudo defenderse al igual que yo. Pero ahora encontré fuerza para poder hacerlo y contar lo que pasó para que las mujeres sepan", expresó Barbi Harvey en diálogo con República Aparte

Una vez que hizo público su descargo, la joven comenzó a recibir cientos de mensajes de personas que le contaban que habían sufrido situaciones similares con la misma médica durante su parto. Los relatos incluían maltrato, abandono y tratamientos con té o masajes "para las emociones".

La historia de Joaquín

Joaquín, el hijo de Bárbara Harvey, nació el 11/04/2019 con 39/5 semanas después de un trabajo de parto largo y agotador, según lo describen en un posteo de Instagram. El niño nació deprimido por falta de oxígeno y tiene múltiples problemas físicos:

"Tengo epilepsia refractaria, no degluto y es por ello que tengo una traqueostomía (es el tubito que ven en mi cuello, respiro por ahí ya que como no trago mi saliva, esta tiende a querer irse a mis pulmones entonces gracias a este orificio me aspiran moco y saliva y evitan que me aspire y me enferme o me ahogue). Tengo gastrostomía, llamado popularmente botón gástrico, me alimentan por ahí mediante un aparato llamado bomba de infusión. Mi discapacidad abarca plenamente mi capacidad fisica, no hablo, no camino, no trago, no tengo control cefálico, tengo hipotonía muscular y convulsiones)."