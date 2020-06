La movilidad argentina en cuarentena, de las más bajas del mundo

La población argentina es de las comunidades que mejor lleva adelante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus. Así se desprende de datos analizados por Google.

Son Informes de Movilidad Local que hace el gigante de la Internet con información agregada y anonimizada que utiliza en productos como Google Maps. "Estos muestran las tendencias de movimiento a lo largo del tiempo ordenadas por zonas geográficas y clasificadas en diversas categorías de lugares, como comercios y espacios de ocio, supermercados y farmacias, parques, estaciones de transporte público, lugares de trabajo y zonas residenciales", describe la empresa.

En todo el país, Argentina tiene números destacados por sobre el resto del mundo. Redujo su movilidad en un 83% en lugares como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques de atracciones, museos, bibliotecas y cines. Bajó un 90% la presencia de personas en parques locales, parques nacionales, playas públicas, puertos deportivos, parques caninos, plazas y jardines públicos. Cayó un 65% en movilidad de lugares de trabajo. Un 73% menos de movilidad de lugares como estaciones de transporte público (por ejemplo, de metro, tren y autobuses). Un 53% en ir a supermercados, almacenes de comida, mercados de productos agrícolas, tiendas de comida especializada y farmacias. Y hasta un 25% el movimiento en zonas residenciales.

Todos estos datos de Google sobre Argentina fueron actualizados hasta el 25 de mayo. Para comparar, la línea de base usada (que es el valor medio) que se tomó es la del período de la semana del 3 de enero al 6 de febrero de 2020. En esos momentos no existía la cuarentena para nuestro país. Estos datos se publican en esta web y son públicos: https://www.google.com/covid19/mobility/. Allí también se puede observar el informe de cada provincia argentina.

El informe completo de Argentina

ar google by INFOnews on Scribd

Argentina es uno de los países destacados de cumplimiento de cuarentena, según estos datos comparados con otros países del mundo, como Estados Unidos, Brasil, España o Italia.

Por citar un contraejemplo, la otra cara de la moneda es Estados Unidos, que maneja otras variables y otros valores, bastante diferentes a los porcentajes argentinos. En parques y jardines públicos no solo no redujo sino que aumentó su movimiento. Un 60%. También en zonas residenciales. Un 20%. Se movió más que en la supuesta normalidad.

El país gobernado por Donald Trump sí redujo en los otros ítems pero en valores diversos. Su mayor descenso fue en las zonas laborales. Allí cayó un 72%. También podría estar relacionado este número a la crisis económica y el desempleo que hubo como consecuencia de la pandemia. Hay más de 40 millones de personas que solicitaron el seguro de desempleo en ese país. Por otra parte, apenas redujo su movilidad en un 28% en lugares como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques de atracciones, museos, bibliotecas y cines.

El informe de Estados Unidos

us by INFOnews on Scribd

Brasil, "el villano sudamericano de la cuarentena", pese a estar lejos de los números de Argentina, no son tan lejanos como los de Estados Unidos. A fuerza de decisiones "estaduales" contrarias a las idea de Jair Bolsonaro redujo, aunque poco, en casi todos los ítems. Solo en las zonas residenciales subió su movilidad (18%).

En lugares de recreación bajó en 53%, en parque y jardines un 50%, en transporte público un 52%. A los lugares laborales, el promedio brasileño bajó su movilidad apenas en 34%.

El informe completo de Brasil

br by INFOnews on Scribd

El caso sueco queda claramente graficado. Suecia fue novedad en todo el mundo por no hacer cuarentena. Pese a los malos resultados a nivel muertes y casos, aquí se puede observar perfectamente el no aislamiento de ese país. Y, para peor, en algunos ítems multiplicando la movilidad.

No redujo su movilidad en lugares como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques de atracciones, museos, bibliotecas y cines. En ocio terminó en 0%. Y duplicó (95%) la presencia de personas en parques locales, parques nacionales, playas públicas, puertos deportivos, parques caninos, plazas y jardines públicos.

El informe completo de Suecia

suec by INFOnews on Scribd

España fue uno de los primeros países que más sufrieron la pandemia, con miles de muertes, hasta que a mitad de marzo se dictó la cuarentena. Sin embargo, a partir del 11 de mayo empezó la primera fase de lo que los españoles llamaron "la desescalada", que consta de ir avanzando de fase según la región e ir abriendo lugares y otorgando permisos especiales.

En los gráficos se ve provincia por provincia española y además a nivel nacional cómo la movilidad fue reducida al mínimo desde la cuarentena total y luego comenzó a estar más cerca del punto tomado como base. Así, en el promedio, España tiene valores dispersos en cada ítem.

En lugares de trabajo y movimiento en transporte público logró reducir un 44% en ambos el traslado de personas. También en recreación y ocio redujo un 44% la movilidad. Pero en parques, plazas y jardines públicos (8%) y en zonas residenciales (15%) la movilidad creció.

El informe completo de España

Esp by INFOnews on Scribd