El imperialismo de la salud contra el imperio de la salud

[7] New England Journal of Medicine

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine

Fernando P. Polack, M.D., Stephen J. Thomas, M.D., Nicholas Kitchin, M.D., Judith Absalon, et al

31 de diciembre, 2020

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577

PC el 8 de mayo, 2021