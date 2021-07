Reporte de COVID-19 en Argentina: más de 21 mil casos y 469 muertes en un día

Hay un 64,6 % de ocupación de camas en todo el país, mientras que en AMBA ese número disminuye al 62%.

En el último reporte diario, el Gobierno confirmó que, en las últimas 24 horas, se registraron 21.590 nuevos casos de Covid-19 en todo el país. Además hubo 469 fallecidos y, en total, son 96.983 los fallecidos desde el inicio de la pandemia.

En el mismo informe, el Ministerio de Salud confirmó que hay 5.642 internadas en las camas por Covid-19. En total, son 64,6% de ocupación de camas en todo el país, mientras que en AMBA ese número disminuye a 62,2%. De esta forma, se nota una fuerte baja de casos en todo el país y en las camas ocupadas.

Según se registró en todo el país, de los 21.590 contagiados en todo el territorio 6.818 son de la provincia de Buenos Aires, 1.170 de la ciudad de Buenos Aires, 335 de Catamarca, 736 de Chaco, 224 de Chubut, 805 de Corrientes, 2.715 de Córdoba, 1.023 de Entre Ríos, 479 de Formosa, 314 de Jujuy, 316 de La Pampa, 185 de La Rioja, 580 de Mendoza, 150 de Misiones, 241 de Neuquén, 273 de Río Negro, 572 de Salta, 370 de San Juan, 362 de San Luis, 133 de Santa Cruz, 2.125 de Santa Fe, 329 de Santiago del Estero, 61 de Tierra del Fuego y 1.274 de Tucumán.

Importante anuncio sobre la vacunación en Provincia

El gobernador Axel Kicillof anunció en conferencia de prensa en casa de Gobierno que la modalidad de vacuna libre se extiende a los y las mayores de 45 años. Además, a partir del 9 de julio la vacuna libre será para las personas mayores de 40 años.

Desde este martes cualquier persona que viva en territorio bonaerense de 45 años podrá acceder a cualquier vacunatorio y aplicarse la primera dosis sin turno previo. A este grupo deben sumarse que la vacuna libre también es para el personal de salud, docente, de seguridad, personas gestantes a partir de los 18 años, y bonaerenses con comorbilidades de 18 años en adelante. Una vez inoculada la persona, será anotada en la web oficial www.vacunatepba.gba.gob.ar, donde le avisarán oficialmente el segundo turno.

El mandatario realizó los nuevos anuncios al encabezar una conferencia de prensa en la sede de la Gobernación junto al jefe de gabinete, Carlos Bianco, y al ministro de Salud, Daniel Gollan. Al día de hoy, ya se aplicaron 8.466.782 vacunas de las cuales 6.831.728 pertenecen a primeras dosis y 1.635.054 completaron el esquema de vacunación.

Vilma Ibarra defendió el DNU y le apuntó a la oposición

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, expuso este martes ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo sobre el DNU que regula y actualiza la ley de vacunas contra el coronavirus y aseguró que la intención del Gobierno es allanar el camino para la firma de contratos con laboratorios estadounidenses productores de vacunas contra el COVID-19 para permitir avanzar con la adquisición de "un inmunizante para uso pediátrico" en el marco del Plan de Vacunación.

Luego de aclarar esto, la funcionaria le contestó a la oposición que exigía más inmediatez en la firma de contratos con los laboratorios para la adquisición de vacunas y explicó que son negociaciones complejas y no se resuelven en un día. "Estoy muy reconfortada con esta intervención porque hemos logrado que se explicitaran acá las dificultades que se han enfrentado respecto a las negociaciones", comenzó diciendo Ibarra.

"Porque se decía 'por qué no se firmó esto o no arreglaron en un día' y acá está: son temas muy difíciles, porque no era solo sacar una palabra (en relación al término negligencia que debió ser quitado) esto no es ir a la esquina a hacer una compra al almacén, son negociaciones muy arduas e involucran temas muy importantes para la Argentina", respondió la funcionaria.