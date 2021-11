Quirós apuntó contra los no vacunados y dijo si tomarán medidas

El ministro de Salud porteño alertó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un porcentaje de la población que no se vacunó o no completó el esquema de vacunación.

Ante la preocupación por el rebrote de casos en Europa y la posibilidad de que se replique en la Argentina, desde el Ministerio de Salud porteño aclararon la situación epidemiológica en CABA y destacaron el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 que está llevando adelante el Gobierno nacional. En este marco, advirtieron sobre la población no vacunadas y la incidencia en los casos graves de la enfermedad.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera sanitaria porteña, Fernán Quirós, aclaró, en primer lugar, que la situación epidemiológica de la Argentina y puntualmente de CABA, no se puede comparar de manera lineal con la de Europa. El funcionario puntualizó que actualmente los países europeos tienen dificultades con su grado de inmunidad "porque tiene una campaña de vacunacion muy precoz que cumplió el período de seis meses", como también presentan "un grupo de personas que no se han vacunado, por lo que sus tasas de inmunidad son bajas". "Además descendieron los cuidados y usos de barbijos y estar en una época de frío hay los lugares cerrados sin ventilación. Por lo que hoy la comparación no es lineal pero por supuesto que esto no quiere decir que no debamos prepararnos y prevenir", sostuvo Quiros.

En este marco, el funcionario destacó que "en la Ciudad hay una tasa de vacunacion muy alta" que está llegando al 80 por ciento de los porteños con dos dosis y el 90 por ciento con dos dosis, "lo que es un valor muy alto". "Además estamos con una campaña de vacunacion que no ha cumplido tiempo de vencimiento significativo con solo un grupo que lo ha cumplido y es al que estamos vacunando con las dosis de refuerzo", enfatizó. Resaltó que la protección inmune en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es significativa ya que "el 85 por ciento de la población no solo se ha vacunado sino que aún tiene anticuerpos contra el COVID-19".

En este sentido, el ministro de Salud descartó nuevas medidas de restricciones y sostuvo que es importante mantener el protocolo de ingreso de solo extranjeros que tengan el esquema completo de vacunación. Es que, según el ministro es importante aclarar que ya no se puede eliminar la circulación del virus sino que se debe controlar con medidas como la vacunación, la utilización de barbijo y mantener el distanciamiento social.

Los no vacunados y casos graves

Quirós fue contundente al referirse al grupo de personas que no se vacunaron y alertó que son el grupo que presenta Covid-19 grave. "Por el grado de vacunación que tenemos la mayoría de los positivos que hay en la Ciudad son leves con pocos síntomas o sin síntomas y la mayoría de los enfermos con cierta gravedad son del grupo de personas que habían decidido ni vacunarse", apuntó y recordó la importancia de la vacunación que evita que los contagios no sean graves.

En esta línea, si bien sostuvo que "el ciudadano porteño es un ciudadano que ha aceptado de manera categórica la vacuna, "un 95 por ciento que aceptó la vacuna", existe un grupo de personas que no han tomado el turno de la primera dosis y otros grupos que no se han dado la segunda ni la tercera", admitió y remarcó que estas personas se siguen convocado permanente.