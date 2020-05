Qué pasará con la cuarentena en Ciudad de Buenos Aires

A principios de mayo, el Gobierno porteño permitió la apertura de comercios y las salidas de los ciudadanos según número de DNI. Hoy Diego Santilli afirmó que, ante el aumento de casos de coronavirus en Ciudad de Buenos Aires, no se continuará con las etapas de apertura que se habían programado para las próximas semanas.

“El cierre de ayer, aunque esto es muy dinámico, como decía el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, tiene que ver con la idea de no abrir nada más. Esto significa no continuar con las distintas etapas que teníamos“, adelantó Santilli en Radio Mitre y dijo que se aguardará una semana más para analizar la curva de casos.

El vicejefe de gobierno aseguró que se van revisar los permisos de circulación en CABA, ya que sólo en el Área Metropolitana el número ha superado los cinco millones de personas: "Todos los días crece un punto o medio punto la movilidad". “Hay que revisar todo lo que tenga que ver con lo no esencial", afirmó e indicó: "Las fuerzas de seguridad me dicen que ellos paran los vehículos y todos tienen permisos“.

Santilli admitió que está a favor de las salidas de los niños. "En la salida recreativa de los papás con los chicos, el comportamiento ha sido ejemplar", expresó y agregó: "Sentimos que debemos continuar, aunque esta decisión la deben tomar el presidente junto a los gobernadores y el jefe de Gobierno”.

Además, el dirigente consideró que "la curva está levantando, porque buscamos al conviviente del sospechoso” y aseguró que "los casos de ayer ocurrieron esencialmente en los barrios más vulnerables": "Hasta hace una semana en el país se contabilizaba el caso sospechoso. Lo que hemos cambiado es que ahora testeamos al sospechoso".

Por último, Santilli afirmó que junto a Rodriguez Larreta decidieron que las decisiones las tomarán en la Región Metropolitana juntos, es decir, junto al gobierno de la Provincia de Buenos Aires. “Nosotros no podemos imaginar la ciudad de Buenos Aires escindida del área metropolitana de la provincia, porque la gente no lo hace. Hay 3 millones y medio de personas que ingresan a diario a la ciudad. La General Paz no divide lo que la sociedad une”, sostuvo el vicejefe de Gobierno.