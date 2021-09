Flexibilizaciones por coronavirus: infectólogos celebran aperturas pero recuerdan que "la pandemia sigue"

El infectólogo Tomás Orduna aseguró que está "fuertemente de acuerdo" con la necesidad de "avanzar en aperturas" tras las flexibilizaciones a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus anunciadas esta mañana por el Gobierno nacional, aunque advirtió sobre la importancia de "recordar que seguimos en pandemia, que no debemos relajarnos".

El especialista y miembro del comité asesor del Gobierno nacional en esta materia, aseguró que está "fuertemente de acuerdo con que hay que avanzar en aperturas, por supuesto, pero con el recuerdo de que la pandemia continúa".

"Puede haber situaciones que surjan dependiendo de las variantes, sea Delta o cualquier otra, que pueda acometer de alguna manera una nueva situación en el mundo o en la Argentina y, entonces, el protocolo, de acuerdo a cada una de las situaciones en función de las nuevas disposiciones, debe ser cumplido a rajatabla", señaló Orduna.

En este marco, agregó: "El ojo lo pondría en recordar a todo el mundo que seguimos en pandemia, que no debemos relajarnos, que las aperturas tienen todas protocolo que deben seguir siendo cumplidos de acuerdo a las nuevas disposiciones y que todo lo que se está abriendo continuará, en parte, dependiendo de que todos cumplamos con nuestras obligaciones referidas al distanciamiento social".

Esta mañana, en conferencia de prensa, Vizzotti anunció junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, nuevas medias respecto de la pandemia, entre las cuales, está la decisión de suspender la obligatoriedad de la utilización del barbijo al aire libre cuando no haya otras personas cerca y el incremento de los aforos permitidos en espacios cerrados.

"Hoy salí del edificio y lo primero que me dijo el portero y el guardia de seguridad fue: 'qué bueno, no necesitamos usar más barbijo'. Lo primero que tuve que hacer es un pequeño correctivo, que eso tenía que ver con el aire libre, caminando solo o con mi burbuja", subrayó el especialista.

En este punto, recordó que "en el resto de las situaciones hay que seguir usándolo: al aire libre si no hay distancia adecuada o si me encuentro con personas que no son de mi burbuja".

Con información de Télam