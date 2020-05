Miércoles 20 de mayo: las noticias más importantes del día que tenés que leer

Reporte de contagios, la extensión de la cuarentena y el anuncio de Alberto Fernández, el posible cierre de la Ciudad de Buenos Aires por el récord de infectados y las provincias que le están ganando al coronavirus. El Destape te trae un resumen de las principales noticias de este miércoles 20 de mayo para que empieces informado.

Reporte diario de contagios e infectados: otro récord

Fueron confirmados 474 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 9.283 positivos en el país. Se espera que haya anuncios con la posibilidad de dar marcha con la flexibilización de la cuarentena atrás en algunos distritos.

Las provincias sin casos que le están ganando al coronavirus

Siete provincias argentinas no tienen ningún caso de coronavirus hace al menos dos semanas. A días de una nueva extensión de la cuarentena las provincias de La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Chubut y Jujuy no registran ningún infectado en los pasados quince días. A esos distritos se suman Formosa y Catamarca que desde el inicio de la pandemia no tuvieron ningún caso de coronavirus entre sus habitantes.

El ministro de Salud porteño anticipó un crecimiento de la curva de contagios

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que "tenemos que pasar la montaña", en referencia al aumento de contagios por coronavirus y anticipó que viene "la curva más dura" en relación a los infectados.“No tendría sentido aislar la Ciudad, pero en el momento que venga la curva más dura le vamos a tener que pedir a la sociedad un nuevo esfuerzo”, señaló el funcionario en declaraciones a Radio La Red.

Infectólogos no descartan el cierre total de la Ciudad de Buenos Aires

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro del comité de expertos de la Presidencia, Omar Sued, se refirió al alto número de casos de contagios de Covid19 en el AMBA: "Los días de acá al viernes son críticos para pensar si hay que tomar medidas mucho más drásticas, como un cierre total de la Ciudad".

La cuarentena se extendería hasta el 8 de junio

La nueva fase del aislamiento será anunciada por el gobierno el viernes o el sábado. Se esperan novedades por la posible marcha atrás de la Ciudad de Buenos Aires a causa del aumento de los contagios por COVID-19.

Por la pandemia, 9 de cada 10 hogares en Argentina reciben asistencia del Estado

A 62 días del comienzo de la cuarentena, en el 90% de los hogares argentinos al menos una persona es asistida económicamente con ingresos provenientes del Estado. A esta conclusión se llega luego de que a los empleados públicos, jubilados, pensionados, titulares de la asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, ahora se le suman los 6 millones anotados en el IFE y los 2,2 millones a los que el Estado les paga los salarios con el programa ATP, según informó Página 12.