Maximiliano Guerra atacó a Alberto Fernández por la cuarentena con una insólita frase

Maximiliano Guerra atacó al gobierno de Alberto Fernández y lo comparó con el comunismo por combatir a la pandemia del COVID-19 y cuidar la salud. Además, se manifestó a favor de la movilización que realizaron los libertarios a Plaza de Mayo.

"Señor Fernández, ¿a usted le parece llamar tontos a quienes piensan que usted se enamoró de la cuarentena? No nos menosprecie y no se enoje cuando le preguntan por la economía que no sabe resolver. ¡Sensatez, por favor! ¡Solo eso!", publicó el bailarín en su cuenta de Twitter.

El lunes, durante las protestas de los anticuarentena, volvió a protestar en las redes y defendió al militante macrista Iñaki Gutiérrez, que fue objeto de críticas por sus video desde la calle sin siquiera usar barbijo, algo que Horacio Rodriguez Larreta dispuso como obligatorio en los espacios públicos de la Ciudad: "¿Por qué estábamos tan felices y libres? ¿Se lo preguntan?. ¿Tienen miedo? Si esto no es comunismo, ¿qué es? ", agregó.

"Lo que está haciendo el Gobierno es un 'ghetto', el Ghetto de la Cuarentena. Si te la bancás estás bien, pero si no aguantás más, estás en contra del Gobierno. La salud de un pueblo es la libertad. No el dedo acusador, que te encierren en tu casa, y que los presos estén libres", cerró Guerra.