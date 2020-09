La Policía reprimió a enfermeros en la Ciudad en el Día de la Sanidad

La Policía de la Ciudad reprimió a enfermeras y enfermeros que se movilizaron a la Legislatura porteña. Sucedió en el Día de la Sanidad. Hubo heridos por la agresión de los oficiales.

Los y las trabajadores reclamaban sueldos dignos y la incorporación a la carrera de profesionales de salud. La policía porteña intervino en la puerta de la Legislatura y con palazos hizo retroceder a los manifestantes.

En los videos difundidos desde ese lugar, que ya se viralizaron en las redes sociales, se puede ver las heridas y golpes que sufrieron quienes estaban en la marcha producto de la represión policial.

Cristian Acosta, enfermero de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía y cofundador del Sindicato de Trabajadores de Enfermería, lamentó lo ocurrido en las puertas de la Legislatura porteña y confirmó que al menos tres trabajadores de la salud resultaron heridos por la represión policial. Una de ellas terminó con la cabeza partida y tuvo que ser atendida por sus colegas en la calle. Fueron a reclamar diálogo y la incorporación de su trabajo a la carrera profesional ya que hoy están bajo el rótulo de administrativos y eso les genera una merma de entre 20 y 30 mil pesos por mes, lo que se suma al pedido por mejores condiciones laborales.

En diálogo con El Destape Radio, el profesional de la salud aseguró que el episodio fue “lamentable” porque estaban “llevando a cabo una manifestación pacífica con enfermeros y enfermeras autoconvocados” pero también acompañados por distintas organizaciones. Se reunieron a la mañana para entregar dos petitorios: uno en Casa Rosada y otro en la Legislatura porteña. Ahí les dijeron que nadie los iba a recibir, “que nos demos vuelta y nos vayamos, empezaron a cerrar la puerta y vino un grupo de la Policía de la Ciudad, unos diez o doce uniformados con los escudos y empezaron a empujar y pegar palazos a los enfermeros y enfermeras que se cruzaban”.

Según relató Cristian, los enfermeros buscaron garantizar la distancia social y máscaras para la manifestación, algo que se rompió con la violencia policial que los dejó a todos amontonados. “Se lesionaron tres colegas, a una le partieron la cabeza y la tuvieron que asistir los propios colegas ahí al costado. La podrían haber matado porque le dieron un palazo en medio de la cabeza. La verdad, no entendemos la violencia porque estamos pidiendo algo que es totalmente válido, justo, las leyes nos dan la razón”, explicó.

Tras la situación, la legisladora Victoria Montenegro se acercó para recibir el petitorio para girarlo a la comisión de salud “pero los palos ya los recibimos. No podemos entender que se golpee a los que cuidamos a la población todos los días. Estaban golpeando con bronca”. Cristian recordó que hace diez días la policía bonaerense reclamó por una recomposición salarial y se preguntó: “¿De esta manera quieren el apoyo de otros trabajadores? Nosotros ganamos menos que la policía y también tenemos que comprar nuestros uniformes y herramientas de bolsillo”. Su sueldo, explicó, es de $35 mil de bolsillo, en promedio, con horas extra por debajo de las de las fuerzas de seguridad.

El reclamo

En diálogo con Maldita Suerte, Cristian explicó que piden la inclusión de enfermería la carrera de profesional de la salud. Hasta el momento hay 24 profesiones en esa lista “y nos dejaron afuera a nosotros sin justificación por parte de los legisladores del oficialismo que lo presentaron en 2018. Esto implica para nosotros una merma salarial de entre 20 y 30 mil pesos, el no acceso a licencias por capacitación, por estrés y una falta de perspectiva de carrera. Estamos en la carrera administrativa y en este momento no tenemos un crecimiento real a medida que nos capacitamos. Cuando recibimos un título nadie te lo reconoce, no te lo pagan”, detalló.

Además, puntualizó: “Nuestros otros dos niveles de enfermería técnica y auxiliar también tienen sueldos de hambre y lo que pedimos es una recomposición salarial para todo el colectivo. Por lo menos una mesa de diálogo porque después de que nos dejaron afuera en 2018 jamás nos convocaron a dialogar. Armaron un dibujo que dice carrera de enfermería pero termina siendo exactamente igual que estar en la carrera administrativa, no nos dieron ningún beneficio salarial ni de licencia ni de condiciones de trabajo que nos equipare con la carrera profesional”. Ante este panorama, reflexionó: “Somos tan esenciales que somos invisibles a los ojos, parece”.

En un comunicado previo, explicaron desde ese colectivo: “Tuvo que venir una pandemia para que quede en evidencia el rol fundamental que tienen los enfermeros y enfermeras. Se trata de una cuestión de derecho porque son profesionales de la salud y también, por supuesto, una mejora en su salario".

"Si sus sueldos se incrementan no van a tener la necesidad de estar, como les pasa ahora, en varios trabajos. Reconocerlos como profesionales significa una mejora en la calidad de la atención hospitalaria”, cerraron.

La palabra del Frente de Todos

Por su parte, la legisladora Victoria Montenegro del Frente de Todos que integra la Comisión de Salud, dijo: “Todos los que alguna vez acompañamos a alguien en un hospital, sabemos la importancia y el valor del trabajo en enfermería”.