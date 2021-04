La jueza federal María Servini fue internada en terapia intensiva durante la tarde de este miércoles por padecer algunas complicaciones en su cuadro de COVID-19. Según pudo conocerse, tuvo problemas en relación a su cuadro respiratorio y decidieron ingresarla a una institución sanitaria para mayor control del virus. Recordemos que la magistrada contrajo la enfermedad durante la pasada semana y apuntó contra la campaña de vacunación.

Servini se había vacunado con la primera dosis y contó que el segundo turno fue anulado sin explicación. Allí disparó contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que lidera Horacio Rodríguez Larreta y también contra Nación: "Yo tenía el turno para la segunda dosis el 26 del mes pasado y me llamaron para decirme que me lo suspendían". Insólitamente manifestó que pidió saltarse la fila: "Hablé con Diego Santilli para ver si me pueden hacer una excepción y darme la segunda, estoy yendo a Comodoro Py y tengo que trabajar".

A su vez y a pesar de tener como ejemplo al caso del máximo mandatario de la Nación, Alberto Fernández, que ya se encuentra recuperado y lo atravesó sin problemas, aseguró: "Si me hubieran dado las dos dosis, no me hubiera contagiado". Mientras que cuestionó: "Estoy enojada porque el tema de las vacunas se manejó mal y también se lo estoy diciendo, lamentablemente al presidente".

Más allá de su caso positivo de COVID-19, Servini apuntó directamente contra los políticos y las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, programadas para el mes de agosto -a pesar de los deseos de postergación por los contagios-. "Si no vacunan a todo el equipo con el que trabajo, no se pueden hacer las PASO", advirtió la jueza de 84 años. Cabe destacar que, tras sus dichos, el Gobierno y la oposición se reunieron en distintas ocasiones para analizar el proyecto de postergarlas hasta el 12 de septiembre y las generales, hasta el 14 de noviembre.