La fuerte advertencia de un científico por el futuro del COVID: "No es una gripecita"

El inmunólogo del CONICET Jorge Geffner habló con El Destape Radio sobre la situación epimediológica actual en Argentina.

El inmunólogo del CONICET Jorge Geffner dimensionó la gravedad de la pandemia del coronavirus y desmitificó a quienes afirman que se trata de una gripe normal, especialmente al hablarse sobre la variante Ómicron, que sus síntomas suelen ser más leves.

"Esto no es una gripecita. Ómicron no es una gripecita, si vos tomas estadísticas de noviembre en Estados Unidos fue la tercer causa de muerte y multiplicó por 10 el número de fallecimientos que se esperaban en función de la gripe estacional", afirmó el experto en diálogo con El Destape Radio.

En las últimas dos semanas hubo noticias positivas con respecto a la baja de la curva de casos en Argentina. "Puede haber un 50 o 60% de inmunización en el numero de casos que todavía no se replica en el número de fallecimientos que sigue siendo muy alto", reconoció Geffner y destacó: "No está resuelta la pandemia de SARS-CoV 2 ni en Argentina ni en el mundo".

Con respecto al escenario actual, el inmunólogo sostuvo que "está disminuyendo la circulación de´Ómicron" pero que "seguimos en el escenario de una pandemia", por lo que es necesario seguir manteniendo ciertos protocolos "para tratar que el impacto sea lo menor posible".

En este sentido, dijo que hay que "acelerar más los refuerzos que vienen atrasados" y también la vacunación pedriátrica antes de que empiecen en 2 semanas las clases.

"Sigue habiendo una región muy grande del planeta, como África o lugares de bajos ingresos, que no tienen acceso a las vacunas", alertó y explicó que, actualmente, no llegan a un 20% de la población con el esquema de vacunación completo. "No por casualidad Ómicron se originó en África", afirmó.

Protocolos en escuelas

Al refererirse sobre los protocolos para el comienzo de clases, el inmunólogo del CONICET Jorge Geffne consideró que es necesario que se utilice el barbijo desde primer grado, haya una circulación del aire y fomentar la vacunación en las escuelas para llegar al 80%.

"Si no se cumplen estos protocolos, evidentemente el descenso de la curva va a ser menor", admitió el experto.