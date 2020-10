La Ciudad volvió a acercarse a los mil casos diarios de coronavirus

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 952 nuevos casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y el total de infectados ascendió a 138.843. Además, se informaron 45 muertes en 24 horas por lo que el territorio contabiliza 4.463 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Los decesos corresponden a 27 hombres y 18 mujeres.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, pidió esta mañana que en el Día de la Madre las personas "festejen y se encuentren de manera prudente", que las reuniones entre no convivientes sean "en espacios privados o públicos abiertos", y que todos usen tapabocas y mantengan la distancia de dos metros, para evitar contagios de coronavirus.



"Necesitamos seguir sosteniendo este esfuerzo, pero no significa dejar de encontrarnos; significa festejar de manera prudente, con encuentros de no convivientes en espacios privados o públicos abiertos, todos con tapabocas bien colocados y manteniendo los dos metros de distancia entre las personas", aseguró Quirós.



Con respecto a la reciente apertura de shoppings, indicó que las compras en esos lugares se deben realizar respetando los protocolos, al igual que en los negocios barriales, y aseguró que el descenso de la curva de contagios de COVID-19 "permitió estas aperturas y mejorar las condiciones para el ciudadano porteño".

El titular de la cartera sanitaria local sostuvo que "se está trabajando en detalle protocolos" para aplicar a las personas que lleguen a la Ciudad del interior del país, para los argentinos que vuelvan del exterior y para otras personas que lleguen desde otros países, de cara a la anunciada reanudación de vuelos internacionales y de cabotaje y del transporte terrestre de media y larga distancia.



Con respecto a la situación de los jardines maternales, dijo que se está "ante un dilema", ya que por un lado se trata "de cuidar a los niños y niñas menores de 5 años para que no se enfermen y contagien a adultos y, del otro lado, está el desarrollo afectivo del niño y la niña". Y agregó que es necesario "reactivar los encuentros sociales de los niños con pares y estamos trabajando en eso", reveló, aunque aseguró que podrá haber alguna respuesta "en la medida que la curva de contagios vaya mejorando". Télam.