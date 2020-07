La Ciudad sumó 854 casos y ya acumula 42.311 infectados

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 854 nuevos casos positivos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y el total de infectados es de 42.311. Además, se informaron 15 muertes en las últimas 24 horas por lo que el territorio porteño contabiliza 819 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

El último reporte emitido señala que hubo 7 víctimas fueron hombres de 88, 71, 38, 89, 49, 80 y 65 años y 4 fueron mujeres de 80, 94, 93 y 75 años. El de la mañana detalló que tres fueron hombres de 78, 54 y 71 años y una mujer de 87 años.

Son horas decisivas. Este viernes, el presidente Alberto Fernández anunciará la nueva etapa de la cuarentena junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Según trascendió durante la semana, después de tres semanas de un aislamiento estricto, volverían las flexibilizaciones con la apertura de comercios no esenciales y actividad física al aire libre.

De todos modos, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aclaró que las reuniones no estarán permitidas: "Sobre las reuniones sociales es muy importante saber que no están liberadas. No hay permiso para hacer encuentros entre personas que viven en distintas familias, y si bien sabemos que algunos lo están haciendo, les pedimos que hagan un pequeño esfuerzo, está lleno de ejemplos de personas que lo hicieron y aparecieron muchos contagios".