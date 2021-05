El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, se refirió a la aplicación de las segundas dosis en la provincia de Buenos Aires: "La llegada de las vacunas de Astrazeneca nos da mucha fuerza para ganar celeridad en la vacunación". Además, el experto en salud expresó: "Decidimos priorizar la primera dosis porque ya con eso te garantiza que la evolución de la enfermedad sea distinta".

En diálogo con Futurock, Kreplak aseguró que "las vacunas con más tiempo entre dosis y dosis favorecen la respuesta inmune", a la vez que agregó: "Vamos a cubrir a todos con una dosis y después a aplicar la segunda".

"Vamos a intentar cumplir los esquemas pero personalmente creo que hay que cubrir con la primera y después la segunda".

En este sentido, expresó: "No pasa nada si se aplica la segunda dosis después de los 3 meses". "Podemos llegar a vacunar de a 150.000 personas por día".

"Yo entiendo a los que se dieron la primera dosis y quieren darse la segunda pero entiendan que hay gente que no recibió vacuna todavía. No cambia darle a alguien la segunda dosis después de los 3 meses", concluyó viceministro. "Nosotros no recibimos ningún pedido (por los dichos de Matias Almeyda) para vacunar a todo Azul", aclaró.