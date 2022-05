Kreplak: "Estamos viendo una ola de Covid-19 de importantes dimensiones"

Lo aseguró el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien detalló que "en las unidades centinela hay un aumento del 100% en la provincia de Buenos Aires".

En medio del incremento de casos de Covid-19 en la Argentina, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alertó que en el territorio bonaerense "estamos viviendo una ola de importantes dimensiones, aunque sin Internaciones de impacto significativo. "En las unidades centinela hay un aumento del 100% en la provincia de Buenos Aires", disparó.

Según el informe semanal de casos de coronavirus registró un gran incremento en los contagios. En los últimos días, los casos positivos a nivel nacional aumentaron de 17.646 a 39.989, lo que representa un 92% más. Además el último reporte semanal informó un total de 47 muertes en toda la semana, una significativa cantidad menor a la semana anterior donde se registraron 76. La curva ascendente es de un crecimiento de cerca del 200 por ciento respecto al primero de mayo cuando se notificaron 11.433 contagios y 111 fallecidos semanales por la pandemia.

En este marco, el ministro de Salud bonaerense recordó que el protocolo para personas con Covid-19 es que aquellas que "tengan síntomas tienen que aislarse y durante 10 días usar barbijo y no exponerse en lugares cerrados". "No vamos a tener una saturación del sistema de salud, por eso no tomamos nuevas medidas restrictivas", remarcó. "Pedimos que usen los barbijos en las aulas y no manden a los hijos con síntomas", insistió en diálogo con El Destape Radio.

En esta línea, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había concientizado sobre la importancia de continuar con los cuidados e incentivó a continuar con los esquemas de vacunación. "Hay un aumento de casos de gripe y otras infecciones respiratorias. Tenemos que sostener las cuidados", enfatizó Vizzotti. "La pandemia aún no terminó", subrayó también la ministra.

"En Argentina hay 3 millones de personas mayores a 50 años que aún no se vacunaron con la tercera dosis. Van a aumentar los casos y tenemos que estimular la vacunación para que no haya más muertes", aseguró Vizzotti y comentó que "lo que complica la campaña de la vacunación es que haya gente que no quiera vacunarse o que denuncien al Gobierno por envenenamiento".

Hepatitis aguda

Por otra parte, Kreplak señaló que "no tenemos una situación con la hepatitis aguda en niños como para preocupar a la sociedad, si para estar atentos".

Por último, el ministro contó sobre la instauración del Banco de Prótesis en la Provincia. que“ era una deuda histórica”. “Cuando una persona necesitaba una prótesis había una demora en algunos casos incompatible con la vida de los pacientes", señaló. "Hicimos un Banco de Prótesis, un enorme repositorio de prótesis que logró reducir el tiempo de espera en un 90%", completó.