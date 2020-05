Jueves 21 de mayo: las noticias que hay que leer para terminar el día

El reporte de contagios, la extensión de la cuarentena, las provincias que le están ganando al coronavirus. El Destape te trae un resumen de las principales noticias de este jueves 21 de mayo para que terminar informado.

Infectados

El Ministerio de Salud de confirmo que se registraron 648 nuevos casos en el país en las últimas 24 horas y, de esta forma, son 9.931 los infectados totales. Por otro lado, registraron 12 nuevas muertes y en total son 416.

Las provincias sin casos que le están ganando al coronavirus

Siete provincias argentinas no tienen ningún caso de coronavirus hace al menos dos semanas. A días de una nueva extensión de la cuarentena las provincias de La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Chubut y Jujuy no registran ningún infectado en los pasados quince días. A esos distritos se suman Formosa y Catamarca que desde el inicio de la pandemia no tuvieron ningún caso de coronavirus entre sus habitantes.

Los medios internacionales se hicieron eco del invento argentino. En momentos donde los testeos masivos son decisivos para controlar el brote pandémico, nuestro país ofrece un método que solo cuesta U$8 por muestra. Funciona al mezclar una muestra con una solución liquida que toma el color azul o violeta dependiendo si el resultado es positivo o negativo.

Un infectólogo que asesora al Gobierno pidió no dar marcha atrás con la cuarentena

En diálogo con El Destape Radio, el infectólogo Eduardo López aclaró que “no hay que avanzar hacia otra flexibilización, pero tampoco volver hacia atrás. Se debe mantener lo que ya está” y explicó: “Hay que mantener abierto lo que tenemos y testear, detectar y aislar". Frente al aumento de infectados en los últimos días, el epidemiólogo indicó que “los días arriba de 400 casos refleja lo que está sucediendo en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires” y comparó que “la mayoría de las provincias casi no tienen casos, con lo cual hay una situación bifronte”.

Crean equipo para ayudar a víctimas de violencia de género en todo el país

El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad creó el Registro Nacional de Promotores y Promotoras territoriales, que tiene como objetivo fortalecer la promoción en materia de género y diversidad en todo el país. Con la ayuda de las personas que se inscriban, se permitirá identificar las desigualdades que atraviesan en los diferentes territorios y, fundamentalmente, construir estrategias para abordar estas problemáticas de manera integral. La medida fue anunciada en sus redes sociales, pero a partir de hoy entra en vigencia según la Resolución 23/2020 publicada en el Boletín Oficial.