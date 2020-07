Fuerte récord de contagios de coronavirus en un día y ya son casi 150 mil en total

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud registró que hubo 6.127 nuevos casos de COVID-19 en todo el país y, de esta forma, hubo 148.027 infectados desde que llegó la enfermedad al país.

En este mismo sentido, la cartera que dirige Ginés González García aseguró que en una sola jornada se registraron 114 decesos por el virus y, en total, ya suman 2702 víctimas. Una vez más, Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires fueron los dos distritos que más casos sumaron en el día.

Más allá de los números, la principal preocupación del Ministerio de Salud radica en la cantidad de camas ocupadas. Hasta el momento se registra que a nivel nacional hay un 55.4% de Unidades de Terapia Intensiva ocupadas. Sin embargo, ese número aumenta cuando se disecciona en el Área Metropolitana de Buenos Aires y alcanza los 64%.

Los dos distritos con más cantidad de fallecidos en una sola jornada fueron Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. El territorio bonaerense tuvo 69 decesos en 24 horas mientras que en la Ciudad se registraron 39. Además, otras dos provincias sufrieron decesos durante el día. Chaco, que sumó tres, y Mendoza que contabilizó dos fallecidos.

Ante este aumento de camas ocupadas, el ministro de Salud sostuvo que está "preocupado" porque creyó que "iban a empezar a bajar como consecuencia de la cuarentena anterior. Lo que sucede es que evidentemente no tuvo el efecto que habían tenido las cuarentenas anteriores”. En este sentido, agregó a que "no fue hecha de la manera correcta por lo menos por todos los argentinos. La mayoría la hizo bien, pero los que no la hacen bien nos hacen pagar un precio muy alto”.

Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que está la posibilidad de que antes del 3 de agosto se tome la decisión de volver a una cuarentena más restrictiva debido al aumento de casos que se registra desde hace días. "La tendencia no nos hace pensar que esto vaya a mejorar, la segunda semana de fase 1 no fue estricta", admitió el funcionario en diálogo con FutuRock.