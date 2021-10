"La pandemia tal como la conocimos terminó", afirmó el especialista Ernesto Resnik

El biólogo molecular Ernesto Resnik aseguró hoy que la pandemia de coronavirus atraviesa un "momento de alivio" que podría marcar su fin "tal cual la conocimos".

"Es indudable que estamos en un momento de alivio y estamos en un momento, no sé si final de la pandemia, pero sí final de la pandemia tal cual la conocimos", dijo el científico.

Resnik, quien reside en Estados Unidos y trabaja en una empresa de biotecnológica internacional, aseguró que podríamos estar en el fin de "la pandemia de los grandes contagios, de las oleadas de muertes".

En diálogo con Télam Radio, el experto se refirió a la posibilidad de aplicar una tercera dosis y expresó que "hoy por hoy no parece ser necesario" ya que en el país la vacunación "ha sido intensa, excelente y bastante reciente".

Aunque, resaltó que si vuelve a circular el virus, "es una posibilidad real dar una tercera dosis, una cuarta dosis" pero "hoy por hoy no parece ser necesario, no me parecería lógico".

En tanto, señaló que con la protección actual, en los países vacunados como Argentina, "lo que se viene es la enfermedad endémica es decir el virus va a seguir existiendo, va a seguir estando en niveles de circulación bajo, cada tanto veremos algún amigo, conocido, pariente o nosotros mismos contagiados, pero con la inmunidad que tenemos la gravedad será realmente menor".

En este punto, el biólogo manifestó: "Es muy posible, como mucha gente que conocemos, estos días se están contagiando, algunos ni lo saben, otros lo supieron porque tuvieron síntomas leves".

Asimismo, indicó que para garantizar que quede ahí, "hay que vacunar a los que no se han vacunado".

Por último, Resnik dijo creer "que en el momento actual de la pandemia en la Argentina, lo que hay que hacer es eliminar lo más posible la circulación del virus y eso se hace vacunando a los que no están vacunados en particular los niños".

Con información de Télam