Es enfermero, tiene coronavirus y sus vecinos lo golpearon y le prendieron fuego la casa

Un aberrante hecho tuvo lugar en el barrio Nueva Esperanza en Neuquén. Un enfermero denunció que fue violentamente golpeado por vecinos, quienes le incendiaron su casa y le robaron el auto, tras recuperarse de coronavirus.

El profesional de la salud fue identificado como Daniel Porro, a quien uno de sus vecinos ya había amenazado cuando se enteró de que contrajo el virus, para que se vaya de su casa del barrio Nueva Esperanza.

Según relató el sitio LMNeuquén, todo se inició el 19 de junio, cuando le dio resultado positivo un hisopado por coronavirus a Porro. El enfermero ya se encontraba aislado en la casa de su madre a partir de que se conociera una serie de casos positivos en el policlínico ADOS en donde trabaja.

El segundo hisopado le dio negativo, por lo que volvió a su casa y se reincorporó al trabajo. No obstante, siguieron las agresiones por parte de otros vecinos del barrio.

"Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio", relató el enfermero que fueron las palabras de un vecino.

El jueves un vecino lo invitó a salir a la vereda, Porro encaró la situación y todo derivó en insultos, además de una pelea. El enfermero fue atacado a trompadas y patadas, hasta quedar inconsciente.

"Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital", contó el trabajador de la salud. Mientras se encontraba internado por las heridas, los vecinos que lo golpearon, le prendieron fuego su casa, que tenía partes a medio construir, y le robaron su auto, un Fiat Palio, el cual la Policía pudo recuperar a las pocas horas.

Por el momento, no había personas detenidas por la agresión y el robo.