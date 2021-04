Víctor Hugo Morales habló por primera vez tras dar positivo de coronavirus. El periodista y conductor, que se encuentra internado en el sanatorio Los Arcos, se expresó en relación a su leve mejoría y a la sintomatología que viene sufriendo a causa de la enfermedad. "Alguna aclaración sobre cómo me estoy sintiendo y por qué esta ausencia de tantos días. Para que sepan dónde estoy parado, reflexionar un poco juntos sobre este tiempo aciago y que a mí me tiene condicionado con el COVID-19 en una clínica, pasándolo aceptablemente ahora. Pero a la salida de una neumonía, que no es de las peores pero ha sido grave", comenzó.

Más allá de no ser "de las peores", la realidad es que el conductor se encuentra hace 20 días ingresado en la institución sanitaria y su estado de salud preocupó mucho. Más allá de esto, aclaró: "Sin sufrimientos especiales como por ejemplo estar intubado, estar anestesiado, pero con una gran insuficiencia de rendimiento físico hasta para la modestia de ir al baño". A su vez, contó sobre su actualidad: "Puedo hablar en este tono, me piden que no abuse porque uno se cansa. Hoy me bajaron el suministro de oxígeno, que es fundamental. En consecuencia, estoy un poquito más debilitado".

Reflexionando sobre la pandemia, Víctor Hugo lo definió como "un enemigo invisible al que no se puede tocar y del que solamente uno se puede esconder hasta que se vacune" pero comentó que él no llegó a tiempo para inmunizarse, por mala suerte, a pesar de que estaba a días de recibir la primera dosis. "Todo un año cuidándome, hasta que algo falló en la última instancia y me atacó: COVID-19 con neumonía. La neumonía es una infección a los pulmones. Ya lo saben, puede ser muy grave, mortal. Uno la combate de distinta manera. A mí me dieron plasma, ahora me están dando corticoides, que intuyo es lo que mejor me ha pasado desde hace cinco días. Ahí se marcó una pequeña recuperación", relató.

El periodista de C5N, canal que dio a conocer el audio, también le habló a la sociedad. Más allá de las nuevas restricciones desde el Gobierno, dejó en claro: "En Argentina, una cosa que sucedió es que se relajaron los controles en todos los niveles. Yo mismo empecé yendo de vez en cuando al canal, después un poco más. No fue en el canal que me contagié, creo, pero me permití alguna salida. El protocolo, todo eso". Y apuntó: "Cuando me quise acordar, estaba metido en un baile que ha dificultado bastante en un sentido".

Para cerrar, VHM se preguntó sobre el fin de la pandemia por coronavirus y si viviremos mucho tiempo más de esta manera: "A mí me da la sensación que estas cepas que aparecen a cada rato por todos lados, configuran una amenaza que no se detiene. Una amenaza muy persistente. Odiosamente plantada en la vereda de nuestra casa, abrimos la puesta, están ellos". Y cerró: "Me pregunto, por ejemplo, ¿cómo me voy a esconder? Yo tengo que volver, si me recupero, y retomar actividades. Trabajaré desde mi casa como hice durante un año para la televisión, veré. Pero igualmente yo tengo la sensación de que en algún momento me cruzo con el bicho. Abro la puerta y quizás está ahí mirándome. Es muy duro y sin embargo, hay que dar la pelea por vivir".