El difícil momento de la Tigresa Acuña: la internaron por neumonía, pero descartaron coronavirus

Marcela "la tigresa" Acuña está internada en el partido bonaerense de Morón por un cuadro de neumonía. Ingresó con algunos síntomas compatibles con coronavirus pero descartaron la infección tras un hisopado.

“Estoy internada con neumonía, pero ya muy bien. Con vistas al alta médica. Tengo tos, por eso no puedo hablar, pero sin fiebre. Me hicieron el hisopado de coronavirus y dio negativo”, le dijo Acuña al sitio web especializado en boxeo, A la Vera de Ring.

Acuña aseguró que toda la situación "fue un susto, ahora ya estoy mejor y por suerte me bajó la fiebre". En diálogo con TyC Sports contó: "Tengo tos, por eso no puedo hablar. Tuve mucha fiebre pero ya estoy mejor, espero que me den el alta el finde".

La boxeadora campeona supergallo de la FIB, de 43 años, está internada desde el lunes. El mes pasado contó que pensaba en “una pelea y un hermoso retiro”. La última vez que se subió al ring fue el 25 de mayo del año pasado.