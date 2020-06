Darío Sztajnszrajber, sobre la cuarentena obligatoria: "El encierro nos desquició"

El filósofo Darío Sztajnszrajber analiza la pandemia del coronavirus, el encierro en la cuarentena y ¿la llegada de un nuevo mundo? Sobre la labor de Alberto Fernández, afirmó: "Es clave que nos haya tocado esta situación en el inicio de un Gobierno. Cualquier otro que se hubiese topado con esto sobre el final de su mandato hubiese arrastrado muchísimos más problema".

Sztajnszrajber participó de #AltoZoom, el nuevo micro televisivo de entrevistas cortas a través de la red social de videollamadas Zoom que se emite por #AltaData (con la conducción de Jon Heguier) y tiene invitados nuevos semana a semana.

- El Destape: ¿Se viene un nuevo mundo? ¿La normalidad que había antes no existe más?

Primero hay que ver si había una normalidad antes y qué tipo de normalidad es esa. Veníamos peleándonos mucho contra esas formas de normalizacion. Es evidente que algo cambió y que nos habilita una pregunta por lo que viene. No me queda claro lo que viene: si vamos a retornar a esa supuesta normalidad de la que provenimos. El panorama es incierto: ni optimista ni pesimista, porque la cuarentena todavía está en proceso, entonces uno no termina de visualizar bien los bordes. A mi me da mucho miedo las formas de aislamiento, de distanciamiento social, que queden como pregnante, como formas de vínculos con el otro. En algún momento la pandemia va a pasar. Pero la cuarentena va a continuar. Ese es mi miedo. Se va a seguir pensando al otro como un agente de contagio inminente. El barbijo se nos va a volver la nueva frontera para con el otro, como dice Paul Preciado (filósofo español). Vamos a quedar con desconfianza, con miedo, que me preocupa en términos de lazo social

- ED: ¿Qué nos paso en el encierro a los argentinos?

Nosotros desde la teoría social ya veníamos trabajando con diferentes formas de encierro o confinamiento. Pero no las visualizábamos. La idea de individuo que ahora está en debate es una idea que supone un confinamiento de uno en uno mismo, y una relación del otro como una relación cosificada. Me parece que lo que trajo el encierro material es justamente la materialización de la metáfora. Ya no se trata de pensar teóricamente cómo podemos estar enclaustrados simbólicamente. Sino que ahora se dio la cosa en toda su realidad. Está bueno también para repensar a uno mismo, para pensar a uno en relación a lo que venía siendo. Yo creo que el encierro nos desquició, nos colocó en un lugar fuera de quicio, fuera de eje, nos desencajó. Ese desencaje puede traer una sensación de angustia, en el sentido del abismo, a no saber a qué aferrarse; o esa misma angustia puede ser liberadora, porque uno puede entender en realidad que se le abren perspectivas que no podía ver. Siempre se da esa dualidad en situaciones tan límites

- ED: Pasando al plano político, ¿cómo ves al Gobierno llevando la pandemia?

Es clave que nos haya tocado esta situación en el inicio de un Gobierno. Más allá de que sea Macri o Alberto, cualquier gobierno que se hubiese topado con esto sobre el final de su mandato hubiese arrastrado muchísimo más problema. Y muchísima menos capacidad de generar consenso social y político. Lo más valioso del actual gobierno hasta ahora fue la capacidad de generar consenso. El hecho de que haya sobre todo con sectores no afines una conciencia común de que este es el mejor modo. Después, si este es el mejor modo o no ahí están los números, es una cuestión más técnica. Parecería que sí, si uno lo compara con otros países. Y se visualizan también los conflictos: una cosa era una cuarentena de un mes, otra de dos meses y otra que supere la mitad de año. También van cambiando las formas de analizarlo. Pero si me tuviera que quedar con algo, lo más importante, que es bien típico de un gobierno peronista, es la capacidad de crear consensos, incluso en un diálogo abierto. Y también la manera en que se lo comunica. A mí no me parece poca cosa la mesa que cada 15 días encuentra a Alberto con Axel y con Rodríguez Larreta. Me parece una señal y eso me parece lo mejor del gobierno.

