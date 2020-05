Cuáles son las fake news que se transmiten y cómo evitar su difusión

Pablo González, integrante del proyecto de divulgación científica El Gato y el Ratón, explicó cómo evitar la desinformación, la transmisión de noticias falsas y la sobreinformación en medio de la pandemia por el coronavirus. El especialista participó de la conferencia de prensa matutina que da el Ministerio de Salud para contar cómo sigue la lucha contra el Covid- 19.

González expresó que la sobreinformación y la desinformación son problemas. Para el especialista, la sobreinformación puede generar ansiedad y es importante manejar la dieta informativa. "La pandemia no es una carrera de cien metros y el minuto a minuto no es relevante, sino que es contraproducente. Estar inundados de información no es lo mismo que estar bien informados, de buenas fuentes", afirmó Pablo González integrante de El Gato y el Ratón.

En su exposición alertó por la transmisión de información falsa y recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte por la infodemia, la sobreabundancia de datos erróneos y su rápida propagación entre las personas y los medios.

González explicó algunas de las informaciones falsas que se replican: curas milagrosas y simples; noticias que dicen que hay poderes orquestando la pandemia y que entonces dan la sensación de que la humanidad podrá controlarla; y las narrativas poralizantes que construyen un nosotros y un otros. "Siempre difundimos la información que refuerza la idea que mi estado de pertenencia, mi tribu, los míos, son buenos y los otros son malos", afirmó.

Pidió tener un rol activo en la difusión de la información. "Tomarnos un minuto para pensar antes de enviar algo y tomarnos un minuto para hablar acerca de la veracidad de la idea con la persona de la cual recibimos. Centrándonos en discutir la idea y no en la persona que las transmite", explicó.

"Es necesario no pensarnos como parte del problema, si no como parte de la solución a la desinformación", sostuvo.